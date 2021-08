Las cinco claves del nuevo Vinicius, salvador del Real Madrid

Real Madrid

Con Vinicius, Zidane tenía, probablemente, un debate interior: no le convencía como futbolista o eso parecía, al menos, al principio, pero le necesitaba porque era, en muchos partidos, el futbolista más desequilibrante del Real Madrid. Como sucedió contra el Levante.

Mejoría en el remate

El entrenador francés puso mucho empeño en sacar lo mejor del talento del joven brasileño. Le ayudaba a mejorar el remate a puerta, hasta hace no mucho, su gran déficit, le enseñaba a colocar el pie, como darle con el empeine, como mover el cuerpo para conseguir el mejor disparo y esas cosas que si las enseña Zidane tienen aún más valor. Está claro que no le ha ido mal: de un tiempo hasta el partido contra el Levante, Vinicius ha demostrado una mejoría evidente cuando afronta la portería contrario. Fue el héroe de la eliminatoria contra el Liverpool y ahora, con tres tantos, es el máximo goleador del Real Madrid tras los dos primeros encuentros. Sin Vinicius, el equipo de Ancelotti no habría ni empatado en la locura de partido que se vivió en Valencia contra el Levante. “Fue un partido con muchos goles, muchos espacios, hemos jugado bien y por mala suerte, acabamos encajando gol”, dijo el brasileño para resumir lo que habían visto los espectadores. Con muchos espacios, siente que se le abre el cielo. Puede correr y dejar atrás defensas rivales, que no encuentran el modo de detener. “Le he dicho que es muy difícil encontrar un delantero que marque al primer toque. Donde tiene que estar es en el área y es lo que ha hecho hoy. Es un jugador que desborda los partidos con su calidad”, aseguró Ancelotti, que también cree mucho en él.

Carácter competitivo

Ancelotti ha empezado confiando en Hazard, Benzema y Bale, lo que para Vinicius podía significar un palo, porque de primeras el entrenador le consideraba secundario, pero él se lo ha tomado como se toma estas cosas, como un revulsivo, como un modo de probar que puede pelear contra todo y ganarse la confianza que, de primeras, no tenía del técnico. A Ancelotti le preguntaron si Vinicius podía ser titular la próxima jornada, contra el Betis: “Puede ser, lo veremos”, respondió el entrenador italiano, que siempre se ha caracterizado por sacar lo mejor de sus jugadores y pensar en lo mejor para el equipo. Y este Vinicius tiene pinta de que es imprescindible.

Un futbolista que se cuida

Pese a sus 21 años, Vinicius es un futbolista con una mentalidad de veterano. No es como los delanteros brasileños que llegaban al fútbol español en los años noventa. Nada que ver. Vinicius no va a hacer nada que pueda provocar un escándalo. Bien acompañado en su casa por amigos y por la agencia de representación que se preocupa por él, está en buenas manos. Él quiere ser futbolista por encima de todo y estrella en el Real Madrid antes que cualquier cosa y por eso se cuida. No suele salir por Madrid, como mucho a cenar a algún restaurante brasileño y tiene un nutricionista que le ayuda en su alimentación. Se cuida como sólo suelen hacer los jugadores cuando han alcanzado una edad y necesitan alargar su carrera. . “Trabaja bien y es importante para nosotros. Tengo mucha confianza en él. Ha definido muy bien estos dos partidos y espero que siga”, le pedía Ancelotti

Aprendizaje

Vinicius sabe que aún le queda mucho recorrido. Aprendió a regatear en las calles de Brasil y eso lo lleva ya dentro. El regate le sale con facilidad, sin pensar, porque lo ha repetido tantas veces ya que es un gesto natural, pero el fútbol son más cosas y Vinicius está listo para aprenderlas ”Estamos entrenando mucho para hacer desmarques, el mister me lo pidió y Casemiro me puso el balón para hacer gol. El segundo gol ha sido bonito, estoy trabajando para ayudar al equipo”, dijo nada más acabar el encuentro. Fue parecido a lo que pasó con Kroos en el choque contra el Liverpool. El Madrid salió rápido y en cuanto la pelota le llegó al centrocampista brasileño, ya sabía que tenía que buscar a Vini, que le iba a marcar el desmarque: “Estoy muy contento de empezar bien LaLiga pero tenemos que seguir en esta línea. Voy a seguir trabajando desde el primer día que llegue aquí para dar muchas alegrías al Real Madrid. Sigo trabajando todos los aspectos, no solo la definición, también lo táctico y técnico para ayudar al equipo, también mentalmente”,decía el futbolista brasileño para explicar cómo habían sido los dos golazos que le hizo al Levante para salvar un punto en la segunda jornada de LaLiga.

Optimismo

Lo que no ha perdido nunca es la sonrisa de la que hablan todos en Valdebebas. Ni con la lesión que le dejó fuera el año que Solari le había dado todos los galones en ataque ni después, con las dudas que mostró Zidane y que le hicieron perder parte de su confianza. Vini dice que juega en el Madrid, que vive en la capital, con gente que se preocupa por él. Ha llegado donde quería, desde la pobreza de Brasil porque ha peleado y no puede quejarse de lo que está consiguiendo. Sonríe ahora que ha marcado dos goles y va a ser complicado que no sea titular, pero también lo hacía antes.