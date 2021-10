El tremendo enfado de Rahm con el público en el Open de España de Madrid

El golfista español Jon Rahm continúa hoy viernes su participación en el Acciona Open de España presented by Madrid, torneo puntuable para el Circuito Europeo

El de Barrika, actual número uno del mundo, es la gran atracción del evento que acoge el Club de Campo Villa de Madrid y la masiva afluencia de público que siguió su partido evidenciaron las ganas de los aficionados de poder verle tan cerca.

El jugador vasco busca el reto de firmar el triplete de victorias en el Open de España para emular lo logrado por Severiano Ballesteros, aunque en su caso de forma consecutiva, y empezó a buen nivel en un campo que ya dominó hace dos años. Pero es verddad que la presencia de público, a la vez que agradecida, a veces también molesta. Le ha pasado en un hoyo de hoy, cuando al dar un golpe se ha oído una cámara de fotos. Rahm ha golpeado la bola y se ha vuelto: “¿Quién ha sido la cámara?”, ha preguntado al público. Sin esperar respuesta y muy enfadado se ha marchado diciendo: “Todos los hoyos lo tenemos que decir”, ha dicho.

El enfado contrasta con la felicidad del jueves: “Hay bastantes aficionados y están bastante entusiasmados, han estado encerrados durante demasiado tiempo y tienen la oportunidad de salir y verme jugar. No he jugado en suelo español desde este evento hace dos años, por lo que tienen hambre de golf y estuvieron geniales. Cada golpe y cada ‘putt’ que hice me apoyaron mucho y cada vez que fallé un golpe también, así que eso siempre ayuda”, celebró Rahm.