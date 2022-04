Fernando Alonso no se calla su frustración contra el coche de Alpine

No hubo suerte en Imola para Fernando Alonso, al que persiguen las desgracias y tampoco para Carlo Sainz, que tampoco consiguió acabar la carrera. El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), último campeón del mundo, ganó este domingo el Gran Premio de la Emilia Romagna, el cuarto del Mundial de Fórmula Uno. Su compañero mexicano Sergio Pérez acabó en segunda posición. Verstappen, de 24 años, logró su vigésima segunda victoria en la F1 -la segunda de la temporada, después de la de Arabia Saudí, Lando Norris (McLaren) acabó tercero. El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), líder del Mundial, que cometió un error grave, cuando rodaba tercero, a falta de nueve de las 63 vueltas que se dieron este domingo a Imola, acabó la carrera en sexta posición.

Nada pudieron hacer los españoles. Nada Alonso, que terminó demasiado pronto con el coche hecho pedazos por un golpe. “Me siento con poca suerte, todo el mundo estará de acuerdo. Problemas de fiabilidad, lo que sucedió en la clasificación de Australia, hoy en la salida todos se tocaron y a nadie le pasa nada, los coches son irrompibles pero el nuestro se destruye por un toque pequeño con Mick, y ya ni siquiera sé si podremos utilizar este suelo en Miami. Son muchas cosas que están fuera de nuestro alcance y que no son causa de nuestros errores, simplemente por otros. Es muy doloroso”, ha asegurado el piloto español a As.

"¡Pero si le falta medio coche!"



Fernando Alonso se tocó con Mick Schumacher y parte de su chasis... ¡Salió volando! 😳 — DAZN España (@DAZN_ES) April 24, 2022

Ni siquiera piensa que el golpe fuese fuerte: “No lo noté mucho, fue un toque muy, muy pequeño con Mick que solo vi en la repetición, pero fue suficiente para destruir mi coche. Hay muchos momentos de muy mala suerte hasta ahora para mí en esta temporada que no han dependido de mí. Este es otro ejemplo”. El piloto español intenta mantener la esperanza: “Pero veremos, quedan 19 carreras todavía. El año pasado pasado después de Ímola tenía un punto, y luego tuve una temporada competitiva. Esperemos que este año sea lo mismo.

Lo importante es cómo se acaba: “Prefiero acabar la temporada mejor que empezarla bien y terminarla mal. Si puedes elegir, siempre es mejor acabar con un buen rendimiento. Pero cuando ves las carreras por televisión, y he visto ya demasiadas en estas cuatro primeras del año, y tener solo dos puntos en la clasificación cuando debía tener 25 o 30.E s doloroso”, repitió

Lo que no ha perdido, pese a todo, es la confianza en sí mismo. Considera que su pilotaje sigue siendo de los mejores que hay en el circuito: “Me siento mejor que los demás. Cuando alguien venga y me supere por puras habilidades, o vea que ya no soy bueno en las salidas, o preparando el coche, o el otro lado del garaje es un segundo más rápido que yo y no me puedo acercar a esos tiempos. Seré el primero que levante la mano y admita que ha llegado el momento de pensar en otra cosa. Pero por ahora, sucede justo lo contrario. Me encantan las carreras”.