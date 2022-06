Los disparatados mensajes de Ecclestone sobre Putin: “Recibiría una bala por él”

Hay mañanas que enciendes la tele y ya te cambia el paso de todo el día. Eso les ha sucedido a los espectadores ingleses del programa Good Morning Britain, en el que han visto cómo entrevistaban al exmandatario de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone y este, de 91 años, empezaba a decir cosas para dejar a la audiencia con la boca abierta.

Como los presentadores conocían su amistad con Putin, le han preguntado por él y Ecclestone ha sido muy gráfico al explicar lo que piensa y siente por el presidente ruso y principal responsable de la invasión y muerte de ucranianos: “Igual recibiría una bala por él, preferiría que no doliera pero, insisto si duele igual recibiría una bala. Porque es una persona de primera clase y lo que está haciendo es algo que él cree que es lo correcto para Rusia”, dijo Ecclestone, sin medias tintas y ante el asombro de todos los espectadores. No tenía fin su discurso disparatado: “Desgraciadamente es como muchos empresarios, ccomo yo, que cometemos errores de vez en cuando y cuando has cometido un error haces lo mejor que puedes para salir de él”, siguió explicando su extraña teoría.

Ecclestone teorizaba en la televisión desde Ibiza, tan tranquilo, tan lejos de la guerra y del sufrimiento. Para él, la responsabilidad del ataque de Rusia a Ucrania, es de Ucrania, de Zelenski: “Creo que si se hubiera actuado correctamente... Me refiero a la otra persona en Ucrania, me refiero a su profesión, entiendo que solía ser comediante y creo que parece que quiere continuar con esa profesión”, continuó hablando del presidente ucraniano, uno de las personas que más está haciendo para evitar la invación definitiva. “Porque creo que si hubiera pensado en las cosas, sin duda se habría esforzado en hablar con el señor Putin, que es una persona sensata y le habría escuchado y probablemente habría hecho algo al respecto”.

Los presentadores no sabían muy bien cómo reaccionar ante lo que estaba diciendo con tanta claridad y algo de simpleza Ecclestone. Así que le preguntaron si creía que la guerra en Ucrania podría haber sido evitada por el presidente Zelensky, y no por Putin, a lo que Ecclestone respondió: “Absolutamente”.

Preguntado por la eliminación del Gran Premio de Rusia del calendario de la Fórmula 1 y de la prohibición de los pilotos rusos, Ecclestone dijo que no estaba seguro de haberlo impedido. “Ciertamente ahora no lo haría, y creo que es un error, impedir que los deportistas rusos, incluyendo obviamente a los pilotos, participen en su deporte”, opinó el exmandamás de la F-1.

También ha defendido a Nelson Piquet y sus comentarios racistas sobre Hamilton, que era en realidad para lo que le llamaron desde la tele: “Piquet nunca saldría a decir nada malo. Lo que probablemente sucedió, conociendo a Nelson como le conozco, ya que su hija es la novia de Max Verstappen, es que después de ver el accidente probablemente explotó entonces y de alguna manera llevó eso adelante. Estaba molesto con el accidente, pensando que estaba mal y que era culpa de Lewis, pero de todos modos, eso es probablemente lo que pensó y explotaría por eso”, sentenció.