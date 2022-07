El gesto de rabia de Fernando Alonso al adelantar a un rival en el Gran Premio de Austria

Charles Leclerc ganó este domingo el Gran Premio de Austria, el undécimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputó en el Red Bull Ring de Spielberg, en el que relegó al segundo puesto al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del campeonato; y donde el siete veces campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Mercedes) acabó tercero.

El español Carlos Sainz (Ferrari) abandonó a falta de quince de las 72 vueltas que se dieron al circuito de Spielberg, cuando se le incendió el motor de su coche, antes de la cuarta de las diez curvas de la pista austriaco; en la que también se tuvo que retirar -en la 26- el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) y en la que el otro español, el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Alpine), acabó décimo.

El piloto asturiano, sin embargo, protagonizó una de las imágenes de la jornada en su adelantamiento a Tsunoda. Éste no le dejó paso y obligó al español a tirarse mucho hacia un lado y pisar el césped fuera de la calzada. Alonso no entendió porque actuaba de esa manera si era evidente que iba más despacio. Lo mejor sin duda fue el gesto de Alonso después de pasarle. Pese a seguir pisando el acelerador a tope, se gira hacia Tsonuda y con la mano le dice que no y que no, que así no se conduce.

Ha sido un fin de semana para olvidar del piloto español, que antes de la carrera, cambió la unidad de potencia de su monoplaza después de que este sufriese un problema eléctrico durante la carrera al esprint del sábado en Red Bull Ring.

“Fernando sufrió ayer un problema eléctrico en su ‘A522′, cuya causa fundamental aún se está investigando. Sospechamos de un posible fallo de la unidad de control electrónico estándar, la unidad de control de almacenamiento de energía o cualquiera de los cables eléctricos en el chasis o la unidad de potencia”, explicó este domingo Alpine en un comunicado.

En este sentido, el equipo francés aseguró que, “como medida de precaución” para la carrera, decidieron “instalar una nueva SECU, cajas de interruptores, cableado eléctrico y unidad de potencia” en el coche del asturiano, por lo que deberá empezar desde la última fila de la parrilla.

En otro orden de cosas, Alpine explicó que ha reemplazado la pieza que supuestamente ocasionó problemas al coche del francés Esteban Ocon el sábado; tras terminar la carrera al esprint, su monoplaza se detuvo en medio de la pista por “un presunto problema eléctrico en la bomba de combustible de alta presión”. “La pieza ha sido reemplazada para el Gran Premio de hoy, y para carreras futuras, el equipo está buscando activamente una solución a la causa”, indicó.