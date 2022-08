El secreto de Edna Sheppard, la mujer de 100 años que va al gimnasio: Levanta pesas, hace sentadillas y parece culturista

Un centro deportivo es el lugar por excelencia de las personas que tratan de cuidar su cuerpo. Desde aquellos que quieren ganar músculo, perder grasa o hacer deporte, hasta los que se centran en el culturismo. Cada vez son más los hombres y mujeres interesados en el fitness o derivados. Pero al igual que no importa el sexo para ejercitarse, tampoco la edad. Como es el caso de Edna Sheppard, una mujer de 100 años que continúa yendo al gimnasio.

Noticias relacionadas Investigación. La ciencia desvela el secreto para que un minuto de ejercicio equivalga a 45

Todo ejercicio o clase se puede adaptar a las circunstancias de cada persona. Y los mismos deportistas, se trata del más joven o del más veterano, puede conocer límites extraordinarios que deparan sorpresas. Edna participa en cinco clases semanales en el gimnasio. Los lunes y los viernes hace tai chi, aerobic o pesas, mientras que los miércoles sale a caminar con otros compañeros de Hawthorn Aquatic and Leisure, club deportivo de Melbourne (Australia).

“Hago lo que puedo, necesitas saber lo que puede y no puedes hacer a medida que envejeces”, señala la mujer a Daily Mail, “no es bueno presionarte o lastimarte”. En su centro, hace también hace flexiones, abdominales, sentadillas con barra o ejercicios con pesas de cinco kilos en cada mano. Como si los años no pasaran por ella desde que comenzó en los años 80, cuando su marido se jubiló y decidió que era el momento para comenzar a ir a hacer estos deportes.

Cuando le preguntan cuál es su secreto, explica que para mantener una vida larga y feliz es esencial cuidar de la salud y ser amable con los demás. Respecto a sus hábitos, cuenta que rechaza el tabaco y apenas consume alcohol, mientras que su dieta se basa en una cocina “sana y simple” y se aleja del picante por decisión propia.

¿Qué recomendaciones seguir para llevar una vida sana?

“Nunca he fumado ni bebido alcohol y he hecho tanto ejercicio como pude. Siempre he intentado relacionarme bien con la gente y hacer cosas por los demás”, expresó. “Cuida tu cuerpo, nadie lo hará por ti”.

Ya desde pequeña y durante su adolescencia, Edna explica que era una persona activa que hacía deporte e incluso bailaba. Su afición se extendió a su vida de adulta, cuando participaba en bailes de salón.

Premian a Edna Sheppard por haber permanecido en el recinto durante más de 40 años. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Hay días que no le apetece ir al gimnasio o a sus clases, pero explica que intenta acudir para no abandonar su entrenamiento. Incluso en la época de la pandemia de covid-19, con el centro cerrado, no paró y creó su propio espacio en su casa para hacer ejercicio y no perder la costumbre.

En declaraciones a FEMAIL Australia, Edna declara que disfruta de hacer ejercicio, ya que le hace sentir bien y es importante mantener el cuerpo en movimiento. Así, da una serie de recomendaciones a seguir para logra una larga y próspera vida:

Esforzarse a la hora de hacer ejercicio, pero tener cuidado con las lesiones del gimnasio, que pueden ser muy peligrosa

Mantener solo las relaciones sanas en tu vida y cuidar a los demás

En definitiva, cuidar de tu cuerpo

Así, el gimnasio australiano ha galardonado a Edna como ‘Liftime member’ (miembro vitalicio), ya que ha permanecido en el recinto durante más de 40 años. Además, el premio coincidió con su cumpleaños.