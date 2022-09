Los planes de Ancelotti para sustituir a Benzema hasta octubre en el Real Madrid

Cuando comenzó la temporada, Ancelotti deseaba que Karim Benzema no se resfriase. Pues ya ha cogido el primer “catarro”. Se lesionó contra el Celtic y tuvo que ser sustituido a la media hora porque se tocaba la rodilla y cojeaba. Cuando se fue del estadio, no tenía buena cara. Durante algunos momentos se temió lo peor, pero después las predicciones se fueron suavizando hasta que le han hecho los exámenes médicos y ya se conoce con seguridad lo que tiene. “Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Karim Benzema por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso y una sobrecarga en el cuádriceps, ambas en el muslo derecho. Pendiente de evolución”, asegura el comunicado del club blanco.

Se calcula que Karim podrá volver a jugar con el Real Madrid cuando hayan pasado los encuentros de selecciones, los últimos antes de la convocatoria para el Mundial y que el delantero francés va a pasar en Valdebebas cuidándose. No estará, por tanto, ni contra el Mallorca el próximo domingo en el Bernabéu ni contra el Leipzig, también el Bernabéu, el miércoles en Champions y tampoco en el partido más importante de los que quedan antes del parón de finales de septiembre: el domingo 18 frente al Atlético de Madrid, en el primer derbi de la temporada.

Ahora, Ancelotti tiene que componer un equipo sin el futbolista que se va llevar el Balón de Oro de la temporada pasada. Aunque Karim no había empezado en la mejor forma, su presencia en el campo siempre da algo más al ataque blanco, bien con goles o bien por su inteligencia para entender el fútbol de asociación y ayudar a los centrocampistas a tejer el juego del equipo.

Sin Benzema y sin sustituto claro porque el único nueve es Mariano, se abre la puerta de la titularidad a tres futbolistas: Hazard, Rodrygo y Asensio. Visto lo que sucedió en el campo del Celtic, es el primero el que tiene más opciones.

Momento Hazard

Cuando terminó el partido, sus compañeros fueron a abrazar al belga, porque por fin había tenido una actuación redonda, con participación en los tres goles. Es la vez que más cerca ha estado del futbolista que fichó el Real Madrid para liderar el proyecto sin Cristiano Ronaldo.

Hazard le hizo un '7' al Celtic. #NoticiasVamos pic.twitter.com/f084Q2DYkk — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 7, 2022

Por diferentes motivos Eden nunca ha dado la talla y su salida este verano no hubiese estado mal visto. Pero él quería quedarse y demostrar(se) que era capaz de brillar en un equipo del nivel del Real Madrid. Está perfecto de peso, sin la placa y su actuación puede ser suficiente para estar en el once el domingo al mediodía contra el Mallorca.

Rodrygo pide sitio

El delantero brasileño va a pelear por cazar esta oportunidad que se le presenta. En los partidos duros, Ancelotti quiere a Valverde como cuarto centrocampista y a Rodrygo como primer cambio para dar otra marcha al encuentro. Otros días, si pone un centro del campo físico, no le importa jugar con tres delanteros y que en una banda se sitúe el brasileño. Pero la opción de que sea delantero centro tampoco le parece mal porque es un futbolista que ha nacido con el gol en la sangre. La Champions de la temporada pasada es prueba suficiente. O el partido del Betis del fin de semana.

Asensio ve una puerta

Es el tercero de los tres, pese a los 12 goles que marcó el año pasado, pero quizá en uno de los tres encuentros en los que no va a estar Benzema pueda tener oportunidades para tener más minutos. Al final no se fue este verano y su presencia en el Mundial se complica porque no está jugando nada. Si consigue tener más continuidad es muy capaz de hacer goles y pelear de nuevo por ser protagonista. No va a tener muchas más oportunidades.