Alonso sigue volando alto; triunfo de Verstappen

El sábado Carlos Sainz fue el mejor en la clasificación. Ganó la batalla a su compañero Leclerc, a Verstappen y también a Pérez. Todo en el margen de un par de décimas. Su vuelta rápida fue perfecta y le sirvió no sólo para lograr la «pole position», también, a priori, para ganar la batalla psicológica. Sin embargo, en apenas unos segundos, el trabajo que venía realizando durante el fin de semana se marchó. Se fue por el desagüe de la manera más cruel. Eso sí, llegó precedido de un claro error del madrileño.

Austin (Usa), 23/10/2022.- Spanish Formula One driver Carlos Sainz Jr. of Scuderia Ferrari spins during the start of the United States Formula One Grand Prix at the Circuit of The Americas in Austin, Texas, USA, 23 October 2022. (Fórmula Uno, Estados Unidos) EFE/EPA/GREG NASH FOTO: GREG NASH EFE

En el momento en el que se apagaron las luces del semáforo, el de Ferrari no arrancó bien. Una cuestión de milésimas, pero Verstappen, desde el lado sucio de la pista, llegó antes que él a la primera curva, a la primera frenada. Sainz pasó al plan B. Hizo una trazada distinta para poder traccionar mejor que el holandés y así intentar el adelantamiento en las enlazadas. Pero en su movimiento, Russel no se esperaba esa maniobra y ambos chocaron. El coche de Sainz se llevó la peor parte. Trompeó y el suelo quedo dañado por lo que el español debió abandonar. Adiós a la carrera y a un triunfo que era más que posible a pesar de la degradación de neumáticos que sufre el Ferrari. Todo empezó con un error de Sainz, las cosas se complicaron y la precipitación le llevó al abandono. El piloto que le tocó fue sancionado con cinco segundos, sin embargo, el lance de carrera le costó un disgusto a Sainz.

🔊 ¡SOLO SONIDO REAL! 🔉



Así vivió Fernando Alonso desde dentro su accidente. Espectacular el detalle de cómo en ningún momento suelta el volante#USADAZNF1 🇺🇸 pic.twitter.com/TRK8xJkVfp — DAZN España (@DAZN_ES) October 23, 2022

El otro incidente fuerte que se produjo en el Gran Premio de Estados Unidos fue el que sufrió Fernando Alonso. Pasada la mitad de la carrera, se dispuso a adelantar al que será su compañero de equipo el próximo año, Lance Stroll. Cogió el rebufo y cuando inició la maniobra, el de Aston Martin quiso hace un movimiento defensivo. Las ruedas de los dos coches hicieron palanca y el Alpine voló por un segundo. Chocó con el guardarraíl, pero Alonso continuó en pista. La carrera quedó neutralizada, pasó por boxes para cambiar el ala delantera y revisar que no hubiera grandes daños.

Con toda esa incertidumbre, a pesar de que los sensores no alarmaran de nada extraño, Alonso regresó a pista y continuó luchando. Tuvo suerte de no perder tiempo porque los coches se reagruparon para retirar el monoplaza de Stroll, que quedó varado en medio de la pista. Con todo y con eso, el ovetense fue capaz de terminar en séptima posición, incluso, por delante de su compañero Ocon al que todavía le quedan cuatro carreras que pueden convertirse en una pesadilla para el francés, que no quiere acabar el campeonato por detrás de su compañero.

A pesar de que el título de pilotos está decidido a favor de Verstappen, el Gran Premio de Estados Unidos resultó todo un carrerón. Hubo lucha estratégica y también peleas cuerpo a cuerpo con el ya campeón como protagonista. Hamilton y Mercedes jugaron al contrario que el equipo Red Bull. Fueron a una estrategia distinta con paradas tempranas. Las neutralizaciones ayudaron al inglés y a falta de diez vueltas para el final el triunfo parecía para Hamilton, sobre todo, después del fiasco de parada en boxes que hicieron los mecánicos de Verstappen, que emplearon 10 segundos en el último y definitivo paso para sustituir ruedas. Aun así, el bicampeón fue a por todas. Primero se las tuvo con Leclerc para adelantarle. El adelantamiento fue muy apurado y después se fue a por Hamilton. El duelo entre ambos fue muy serio, pero muy limpio. Verstappen ganó por delante de su máximo rival, Leclerc, y Pérez, que a pesar de la sanción por cambiar motor alcanzó un cuarto puesto muy meritorio. Verstappen y Red Bull dedicaron la victoria al creador de la compañía, el empresario austriaco Dietrich Mateschitz, fallecido el sábado. Además, el equipo consiguió el Mundial de constructores. Toda la gloria este curso es para los Red Bull.