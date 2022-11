Joaquim Valente, el deportista con el que Gisele Bündchen se olvida de Tom Bradi

Adiós a la pareja perfecta. El mejor jugador de fútbol americano de la historia, Tom Brady, y la supermodelo brasileña Gisele Bündchen se divorcian. Ricos, famosos y exitosos el pasado 28 de octubre registraban los papeles de su divorcio en un juzgado de Florida (EE UU). A través de una historia en su cuenta de Instagram, Tom confirmó su separación y su divorcio con Gisele Bündchen.

‘En días recientes, mi esposa y yo finalizamos nuestro divorcio después de 13 años de matrimonio. Llegamos a esta decisión amigablemente y con gratitud por el tiempo que pasamos juntos. Somos bendecidos con niños hermosos y maravillosos que seguirán siendo el centro de nuestro mundo en todos los sentidos’, escribió y explicó: ‘Continuaremos trabajando juntos como padres para garantizar que siempre reciban el amor y la atención que merecen’.

Pero Gisele no tarado en encontrar una nueva ilusión para olvidar a Tom Brady y se trata de otro deportista según reveló el Page Six que publicó las fotos en exclusiva de la cita que tuvo la ex de Tom Brady. La pareja fue vista compartiendo una cena en Puntarena, Costa Rica, con los dos hijos de la modelo de 42 años: Benjamin, 12, y Vivian, 9.

¿Quién es el afortunado?

Joaquim Valente es un destacado atleta de jiu jitsu y entrenador personal de este deporte de combate y sistema de defensa personal desarrollado en Brasil.

El brasileño practica ji jitsu desde que era un niño. “Cuando tenía 5 años fue ascendido por el Gran Maestro Helio, al menos por unos días, al rango de cinturón negro”, escribieron desde la cuenta de Valente Brothers, donde mostraron a un pequeño deportista. En 2007, recibió el Diploma de Profesores del Gran Maestro Helio Gracie. “Este fue un gran logro y honor para los hermanos en vista del hecho de que en 75 años solo 27 personas recibieron este diploma”, precisaron en sus redes sociales.

Los tres hermanos han formado la empresa Valente Brothers, que tiene varias sucursales en su país natal Brasil aunque Joaquim reside en Miami. Además, Joaquim es licenciado en Criminología por la Universidad de Barry.

¿CÓMO SE CONOCIERON?

Gisele Bündchen conoció a Joaquim Valente por su hijo, quien comenzó a practicar jiu jitsu. “Siempre he sido una persona curiosa que siempre quiere sumergirse más profundo (…). Tengo un amigo que me habló de los hermanos Valente y su escuela de artes marciales, y como quería guiar a mi hijo casi adolescente en la dirección correcta, pensé que podría estar interesado en esto”, señaló a la revista Dust, en 2021, cuando hizo una sesión de fotos con el profesor de Benjamín, así como sus dos hermanos.

En febrero de 2022, Gisele Bündchen subió un video en su cuenta de Instagram durante una clase de jiu jitsu con Joaquim Valente y subrayó las bondades de este deporte y de su profesor especial. “Gracias @ValenteBrothers por ser excelentes maestros y por hacer que la capacitación sea tan divertida. Tengo muchas ganas de seguir mejorando. ¡Vamos!”, escribió.