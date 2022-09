El último desaire de Gisele Bündchen a Tom Brady

Mala racha para Tom Brady. Este fin de semana no solo perdió ante Green Bay Backers 14-12, sino que además sufrió un nuevo desaire de su todavía esposa, la modelo Gisele Bündchen. La brasileña no acudió al palco familiar donde solamente aparecieron sus hijos antes del partido para saludarlo en medio de los rumores de un posible divorcio por la decisión del siete veces ganador del Super Bowl por regresar a la NFL en esta temporada.

La modelo parece seguir molesta por la decisión del jugador tras haber anunciado que se retiraba. Sin embargo, fuentes cercanas a la modelo dijeron a ”Page Six” que los problemas matrimoniales de Brady y Gisele “no tienen nada que ver con su decisión de regresar a la NFL”, señalando que dichas afirmaciones son “sexistas”.

“Los problemas no se deben a su decisión de volver a jugar al fútbol, a veces las cosas son complicadas”, dijo la misma fuenteal medio. Aunque se negó a dar más explicaciones, la fuente agregó que dicha especulación es “sexista”, ya que culpa erróneamente a la modelo por sus problemas matrimoniales.

No obstante, la decisión de Brady de no retirarse de la NFL sí ha sido cuestionada por la modelo en varias ocasiones. “Definitivamente he tenido esas conversaciones con él una y otra vez”, dijo Gisele en una entrevista reciente para Elle.

“Hice mi parte, que fue estar allí para Tom”, explicó. “Me mudé a Boston y me concentré en crear un entorno acogedor y amoroso para que mis hijos crecieran y estuvieran allí apoyándolo a él y a sus sueños”, dijo. “Ahora será mi turno”, sentenció.

Aunque la modelo dedicó unas palabras de apoyo a Brady a los Buccaneers al inicio de la temporada de NFL, fue la gran ausente en el primer juego en casa de los Bucs en la derrota frente a los Packers.