Rahm se corona por tercera vez en Dubái

Seis ‘birdies’ y un ‘bogey’: con esta espléndida cuarta vuelta el español Jon Rahm se deshizo del acoso de todos sus rivales y se proclamó por tercera vez (2017 y 2019) campeón del torneo de Dubái, que puso punto final al DP World Tour, el antiguo Circuito Europeo. Rahm firmó el domingo una tarjeta de -5 que le permitió acabar 20 golpes por debajo del par del campo, con 268 impactos y dos menos que el sueco Alex Noren y el inglés Tyrrel Hatton.

Jon Rahm loves the Earth Course. That’s a third DP World Tour Championship title since 2017. Incredible stuff from Rahmbo 🇪🇸🔥 pic.twitter.com/7jo9U2TdcF — GolfMagic (@GolfMagic) November 20, 2022

El de Barrika abría la jornada con un golpe de ventaja sobre el inglés Matt Fitzpatrick y dos sobre Noren, una renta mínima que no le hizo dudar con los palos. Empezó su recorrido de forma inmejorable, con tres ‘birdies’, seguidos de un ‘bogey’ en el cuarto. En los hoyos 7, 13 y 15 volvió a recortar golpes al par del campo hasta terminar con 67, peor que los 66 del viernes y los 65 del sábado (hizo 70 el jueves), pero suficientes para asegurarse la victoria en la Earth Course del Jumeirah Golf Estates.

En cambio, Fitzpatrick, ganador del último Abierto de Estados Unidos, tuvo un día para olvidar, con 73 golpes. Un doble 'bogey' en el ocho le sacó de la lucha por la victoria.

A ver si dejan de decir que no he tenido un buen año JON RAHM

“Espero que este triunfo sirva para que dejen de decir que no he tenido un buen año. He ganado tres veces en tres continentes y, aunque no he tenido un buen papel en los grandes, ha sido un gran año”, fueron las palabras del español, que, como dijo, en los “majors” es donde no ha podido rendir bien. En 2021 ganó el US Open y terminó en el ‘top 10′ en los otros tres, pero este curso no ha tenido opciones reales en ninguno. En el US Open fue su mejor participación: duodécimo.

En la clasificación final de la temporada del DP World Tour se jugaban el primer puesto Rory McIlroy y Matt Fitzpatrick y el premio fue para el norirlandés, cuarto finalmente en Dubái, a cuatro golpes de Rahm. Terminó con una tarjeta de 68. Entre los otros españoles participantes, los mejores en la clasificación final fueron, empatados en la novena posición, Adri Arnaus, 68 en la cuarta ronda, y Jorge Campillo, 71, ambos con un total de 278.

Adrián Otaegui terminó decimosexto con 282, y Rafa Cabrera Bello en el puesto 34, con 288, el par del campo, empatado con el paraguayo Fabrizio Zanotti.