La admirable historia del comandante Sánchez: el trasplantado de hígado que gana medallas en su "segunda vida"

Nuestras Fuerzas Armadas están llenas de admirables historias de superación, dedicación y entrega. Y no solo en el terreno militar sino en el deportivo, representando los más altos valores que cualquier atleta debería tener.

En el Ejército de Tierra, como en el conjunto de las Fuerzas Armadas españolas, hay quienes compaginan su actividad profesional con la práctica deportiva más allá de lo que exige la instrucción y el adiestramiento, o el mantenimiento de las condiciones psicofísicas que requiere su trabajo. Son auténticos deportistas de élite aunque no reciban el reconocimiento de las estrellas civiles. Las diferentes unidades del Ejército Español gozan de un enorme prestigio en misiones internacionales pero pocos conocen su brillante historial de medallas y galardones en un sinfín de disciplinas deportivas. Fútbol, Triatlón, jiu-Jitsu , Doma, Piragüismo o brutales competiciones como las Spartan Race forman parte sus logros.

Pero para algunos, el deporte no ha sido solo una disciplina con la que sumar éxito sino una nueva vida. Este el caso del comandante Sánchez que el Ejercito de Tierra se ha encargado de recordar esta semana en sus redes sociales.

Y no es para menos. Una hepatitis C por un contagio en una misión internacional como comandante del ejército hizo que los médicos le diesen menos de un año de esperanza en 2013. Una década más tarde, trasplante de hígado de por medio, el excomandante Carlos Sánchez Montes se proclamaba subcampeón de España de lanzamiento de jabalina. La disciplina que se convirtió en su "segunda vida" tras tener que abandonar el Ejército.

"Los médicos me dijeron que como máximo me quedaba un año de vida. Yo tenía clarísimo que me moría". Así de sincero y contundente recordaba en una entrevista en Antena3, Carlos Sánchez Montes aquel año 2012, cuando fue diagnosticado con hepatitis C. Sin embargo, la generosidad de un donante anónimo, al que ahora dedica cada uno de sus éxitos deportivos, le permitió tener una segunda oportunidad.

Subcampeón de España

Como deportista de la Sociedad Gimnástica de Pontevedra, Carlos se colgaba el pasado mes de junio la medalla de plata en lanzamiento de jabalina en el Campeonato de España Máster de Atletismo, celebrado en Jerez de la Frontera, con una marca de 38,48 metros. Por si fuera poco, el gallego alcanzó la cuarta plaza en lanzamiento de peso (categoría +60 años) de cinco kilogramos, con 10,91 metros.

Un largo camino

Su calvario comenzaba en el año 2000, durante una misión como comandante del Ejército en Kosovo, una persona local le provocó una herida con una hoja de afeitar. Mantuvo una vida perfectamente normal, incluso fue destinado a otras misiones internacionales, hasta que en 2012 empezó a encontrarse mal. Hasta que se vio obligado a pasar a retiro en acto de servicio, dejando su puesto en la Brigada “Galicia” VII. Incluso participó en otras misiones, como Pakistán o Afganistán. "Cuando me hicieron las pruebas tenía el hígado completamente destruido", relata. Todo venía de aquel corte en los Balcanes. Tras una larga espera llegó un donante.

Tras la operación y después del reposo oportuno, este gallego encontró en el deporte un gran aliado para mejorar tanto física como psicológicamente. «Al principio comencé simplemente caminando, para después dar el salto a hacer carrera y, por último, me decanté por las distintas disciplinas de lanzamiento que tiene el atletismo —jabalina, disco, peso y martillo—, de la mano de mi amigo y entrenador Santi Ferrer».

Desde entonces, no ha desperdiciado el tiempo. En 2017 participó por primera vez en una competición de este deporte, en el Campeonato Mundial de Trasplantados, y ya logró quedar en tercera posición. A este le siguieron otros muchos pódiums, como es el caso del Campeonato Europeo de Trasplantados de 2018, donde ganó medallas de oro, plata y bronce en diferentes categorías, o el Campeonato de Galicia de Atletas Máster —mayores de 35 años—, en el que se alzó con el primer puesto de su categoría —sin olvidar que esta competición no es exclusiva para trasplantados, sino para toda la población general.

Su experiencia le llevó a fundar junto a otros compañeros la Asociación Gallega de Deportistas Trasplantados y en Diálisis. Su objetivo está ahora en las competiciones internacionales donde asegura que sería un orgullo representar a España.