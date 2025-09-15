Adrián Ben mantiene a España en la elite de los 1.500 metros

El gallego Adrián Ben logró este lunes el pase a la final de los 1.500 metros de los Mundiales de atletismo de Tokio al finalizar tercero su serie con un tiempo de 3:36.78. Ben, en su cuarto Mundial pero en el primero corriendo 1.500 -antes 800-, llegó a las semifinales tras cumplir con solvencia en la ronda previa y la entereza que demostró en esa carrera la volvió a refrendar un día después sobre la pista del Estadio Olímpico de Tokio.

El atleta de Viveiro, entrenado por Arturo Martín, hizo una carrera muy inteligente. Fue las primeras vueltas en la zona de atrás y al paso por la última vuelta trató de salir por fuera para ir ganando metros y superando rivales hasta el punto de llegar a la última recta con todas las opciones de acabar entre los seis primeros que irían a la final.

Sin el noruego Jakob Ingebrigtsen, que no pasó la primera ronda lastrado por la inactividad debido a una lesión sufrida hace seis meses, todas las miradas se dirigieron a otro noruego, Niels Laros, que realizó el mejor crono (3:35.50) del cuarteto de favorito al título formado por los británicos Josh Kerr (3:35.53) y Jake Wightman (3:35.56) y el keniano Thimothy Cheruiyot (3:35.61).

"Espero una final en la que salgan las cosas bien y esté orgulloso. He cumplido en este campeonato, estoy en el top 30, y ahora me queda intentar recuperar porque cada día me voy agotando un poco más. Veo que la final va a tener dos descalificaciones pero yo intentaré buscar mis opciones. Aunque Jakob no esté, para mi sigue siendo el rey", subrayó.