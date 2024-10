Alexandra Ianculescu, la ciclista que financia su sueño olímpico con Onlyfans: "Lo que paga mis facturas son mis desnudos"

Convertirse en deportista profesional ya de por si es complicado, hacerlo sin dinero es prácticamente imposible. Esta es la dura realidad a la que se enfrentan cientos de atletas que buscan fondos a la desesperada para lograr su sueño. Y la venta del material para adultos se postula ya como la principal línea de financiación para ellos. La red de contenido sexual “Onlyfans” se ha convertido en la gallina de los huevos de oros para muchos deportistas que ha visto como posar desnudos les resulta mucho más rentables que su rendimiento en la cancha.

En los últimos años, decenas de Gimnastas, surfistas, luchadores, pilotos y hasta futbolistas han cambiado las canchas por el set de fotos xxx. La estrella de voleibol brasilkeña Key Alves, el oro olímpico Matthew Mitcham, la piloto Rennee Gracie o la ex estrella del Charlton Madelene Wright dan fe de sus suculentos beneficios y algunas reconocen que ahora son millonarias. Sin embargo, para otros atletas se ha convertido en la única vía para financiar sus entrenamientos o desplazamientos a las competiciones. Así, lo confesaba hace meses la tenista Angelina Graovac que tuvo que optar por abrir una cuenta en esta red social para pagarse los gastos que incluyen viajes, entrenamientos y equipo. Según los medios australianos, Graovac, estaría recibiendo miles de dólares mensuales gracias a sus fotos con contenido sexual, lo que le ha ayudado para seguir subiendo en el ranking de la IFT.

Ahora otra atleta olímpica ha confesado haber seguido sus pasos. "Competí en los Juegos de Invierno pero necesito Onlyfans para vivir y financiar mi nuevo sueño olímpico", revelaba Alexandra Ianculescu meses antes de que el evento deportivo más importante del planeta levante el telón en París.

Ahora, los Juegos Olímpicos vuelven a estar en la mente de Alex. Participó en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018 en patinaje de velocidad y ahora aspira a poder hacerlo como ciclista en los de Verano de Los Angeles 2028. Un sueño que espaera sea posible gracias a su cuenta de Onlyfans, la plataforma de contenido para adultos, en la que publica fotos desnuda.

"Paga el alquiler y las facturas"

"En 2018, probé el ciclismo en pista por primera vez... y me enamoré por completo, fue una combinación natural hecha en el cielo. Me enganché totalmente". A medida que Alex se adentraba cada vez más en el mundo de las dos ruedas, comenzó a buscar un equipo, y lo encontró con NWVG-Uplus, un prestigioso equipo amateur holandés, con sede en Groningen, que está invitado a las carreras de la UCI.

Sin embargo, debido a que el equipo es amateur, Alex ha tenido que buscar financiar su sueño de una manera diferente. "Mi financiación ahora es 100% OnlyFans porque ya no tenía tiempo para vender por ejemplo entrenamientos personales".

La transición al ciclismo ha supuesto dobles sesiones de entrenamiento, horas sobre la bici y aún más horas en el gimnasio. Alex continuó: "Hice una cuenta de OnlyFans en 2021... ¡Me está ayudando a sobrevivir, pagar el alquiler, pagar los comestibles y cubre las facturas de ciclismo y café!"

Alex reveló que la idease la dio un amigo: "Alguien sugirió: '¿Por qué no tienes una cuenta de OnlyFans? . "Yo estaba como, en serio, ¿la gente paga por eso?. Me gusta mi cuerpo así que dije, me daré un mes y veré cómo va. ¡Y fue una locura! ". Ha pasado de tener tres trabajos a dedicarse por completo al ciclismo. "Me pueden encasillar porque no me conocen. Los comentarios no me ofenden porque es un camino que elegí. Ahora disfruto entrenando a tiempo completo y comprando todo el equipo que necesito, las bicicletas de mis sueños".. afirma en sus redes sociales.

Si Alex llegara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, se uniría a una lista exclusiva de atletas de élite que han competido en las versiones de invierno y verano de los juegos. Alex también tiene lucha por lograr un contrato profesional en las próximas dos temporadas. Pero, mientras logra sus metas, Onlyfans seguirá siendo su "red de seguridad".