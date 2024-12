Álvaro Velasco: «Los Planetas mencionaban a Mendieta y hablaban de ellos como si fueran panenkitas»

Dice Álvaro Velasco (Zamora, 1984) que el fútbol y la música son «las dos únicas cosas» de las que sabe en la vida. Añade la televisión, pero son muchas más, aunque de momento el fútbol y la música han permitido a este antiguo periodista deportivo escribir «Penalti Pop», un libro que permite al lector disfrutar al ritmo de sus dos pasiones.

¿Están tan unidos el fútbol y la música como se ve en su libro?

El fútbol y la música, sobre todo en países como el nuestro, son dos patas muy importantes dentro de la industria del ocio y de la cultura pop. Y cada vez se tiene más en cuenta al fútbol como una parte de la industria del ocio en España. El fútbol es muy, muy importante, como lo es la música, al final levantan pasiones, mueven a gente y tiene muchas cosas en común. Y en concreto en España habían convergido muy poco y cada vez están convergiendo más. En otros países, sobre todo en Inglaterra y en Argentina hay una tradición de música que tiene que ver con fútbol brutal y en España, no. Y cada vez está cambiando más y cada vez están más unidas. Por ejemplo, hace poco lo ha empezado a petar un grupo que se llama Alcalá Norte, es posterior a mi libro, y tiene un montón de referencias futboleras. El tipo canta con camisetas de fútbol y se ve como una cosa normal. Antiguamente Los Planetas mencionaban a Mendieta y ya prácticamente la gente hablaba de ellos como si fueran «panenkitas», era una cosa superrara, y ahora es una cosa cada vez más normal. Incluso los chavales van con camisetas de fútbol como parte de su outfit porque el fútbol y la cultura de la calle cada vez están más unidos. Los chavales van con camisetas de fútbol para salir de fiesta. ¿Que es hortera? De pelotas, pero eso quiere decir que ha dado un paso más allá el fútbol.

En Argentina Maradona es casi un género musical y aquí hasta hace poco teníamos la de Raúl de Leonardo Dantés

Es que curiosamente en España hay muy poca tradición de cantar a los jugadores y mucha de cantar a los equipos. Canciones de equipos hay un montón, pero canciones a jugadores apenas hay, tienes que rascar un montón. De hecho, la canción más popular a un jugador español es ninguna, porque no hay ninguna canción que digas, ostras, esta. Mira que hemos tenido campeones del mundo. Hemos tenido estrellas, estrellones, pero no lo hay. Y cuando escribí el capítulo de canciones a jugadores tuve que rascar hasta Leonardo Dantés, que es seguramente el que más canciones a jugadores ha hecho. Tuvo aquella época que hizo «Raúl, pichichi», «Turu Flores y Pauleta, la delantera Turuleta», que es maravillosa, a Rivaldo, a Julen Guerrero. Pero quizá en España tenemos muchos problemas en ensalzar a las personas y nos es más fácil ensalzar a los colectivos.

El fútbol no es un deporte sencillo de adaptar a determinadas artes. Libros sí hay, pero películas no hay en casi ningún sitio,

Hay algunas, pocas. Tiene una cosa el fútbol, que es difícil rodar las escenas de juego. La mayoría de películas de fútbol que molan son historias que bordean el fútbol, como por ejemplo «Buscando a Eric», que me parece que es un peliculón, pero apenas tiene escenas de juego, o «Mean Machine», que es una película que me gusta mucho, que se desarrolla en una cárcel inglesa, con Vinnie Jones, pero las escenas de fútbol son dentro de una cárcel que al final es como fútbol de barrio. Para rodar escenas de fútbol real las tienes que hacer como si fuera cine de acción y necesitas un presupuesto que las películas de fútbol no tienen. Pero aparte de «Evasión o victoria», que es la más mítica, sí hay algunas cositas. Sí que falta una gran serie de fútbol. No hay ninguna gran serie de fútbol en ningún país. Ahora han hecho una película en Netflix que se llama «El campeón», hay algunos proyectillos por ahí, así que alguna cosa hay.

Lo que tampoco se ha conseguido es una canción en condiciones para un gran evento.

Y cada vez vamos a peor, porque como cada vez hay más mercadotecnia y dicen vamos a juntar un cantante anglosajón con uno latino y con uno oriental y así llegamos a todos, el nivel es bajísimo. En todo el siglo XXI sólo el «Waka waka» es una canción decente y vamos de mal en peor. Nadie se acuerda de las canciones. La canción de la última Eurocopa nadie sabe decir cuál es y hay una. Incluso la canción de la selección española. TVE que estaba perdidísima, cogió una canción del Benidorm Fest y la clavaron. Ya lo hicieron en 2022 con una canción de Chanel. Y estamos perdiendo una oportunidad muy chula de hacer canciones expresamente para eso. El nivel es bajísimo. La del Mundial 90 está bastante guay, la del 98 de Ricky Martin y la de Shakira y poquito más hay que destaque.

¿Echa de menos a los jugadores de la selección cantando antes de los grandes campeonatos?

Quiero decir que «La Roja baila», con Sergio Ramos y Niña Pastori me parece un temazo, me parece que es un temarral que mola mucho. Este vídeo es muy gracioso porque ves a jugadores que están a tope, como Sergio Ramos y Lucas Vázquez, y otros que están arriba en una esquina como Piqué, que preferirían estar muertos que cantando en ese momento con Sergio Ramos. A mí esto de que los jugadores canten me parece simpático. Además en España hay mucha tradición de esto porque la primera canción oficial fue en el 98 una canción escrita por Rosana que cantaban los jugadores, que era «Quiero estar contigo» y era divertidísimo. Veías a Cañizares y a Guardiola bailando, no sé Cañizares y Guardiola de qué hablarán porque son personas muy distintas que no tienen mucho en común. Además esta canción lo petó tanto porque «Marca» regaló un CD, se editaron un montón de copias y llegó a tanta gente, es supericónico para los futboleros.

En el libro cuenta que el disco que sacó «Operación Triunfo» con la selección es el que menos vende.

Sí, sí. No sé si es porque el público de «Operación Triunfo» estaba muy lejos del fútbol o porque Vale Music llevaba editando discos desde la primera gala. Lo de OT a nivel de venta de discos fue una locura. Ahora lo vemos muy lejano porque han pasado 22 años, pero estamos hablando de discos que hacían de una gala y que nada más salir en un día vendían cien mil copias. Pero curiosamente aquella canción, «Vivimos la selección» no es de las más recordadas, posiblemente porque el Mundial de 2002 tiene un recuerdo extraño, como que fue una oportunidad perdida muy grande.

Portada de «Penalti Pop» Muddy Waters Books

¿En el libro une sus dos pasiones?

O a lo mejor las dos únicas cosas de las que sé en la vida. Lo único que sé en la vida que me gusta mucho es el fútbol, la televisión y la música y he hecho un libro de fútbol y música y ahora me estoy planteando hacer un libro de fútbol y televisión, que también hay mucho. Y creo que en este país hay mucha tradición futbolera y muchos personajes, de Estudio Estadio, El Rondo, a El Chiringuito para hacerlo. Pero sí, se juntan dos de las únicas cosas sobre las que puedo escribir con un poco de criterio.

De los personajes de los que habla en el libro, de Pedro Ruiz a Pedrerol tiene un abanico importante.

Con Pedro Ruiz estuve comiendo un día para documentarme y hay cosas que tenemos en el imaginario colectivo que pensamos que es de una forma y no es así, como que Jesús Gil tuvo un programa mucho tiempo y fueron unas semanas de verano, o que Pedro Ruiz estuvo mucho en Estudio Estadio y estuvo once meses nada más. Y me contaba cómo las cintas de los partidos, si jugaban por ejemplo en Mallorca, las tiraban desde una avión y tenía que salir alguien de Prado del Rey a buscarlas para poder llegar La Moviola, que es una cosa que me fascinó. Me imaginaba ahí a redactores de Televisión Española buscando ahí con una linterna. Es real, es una cosa fascinante.

¿Qué tiene el fútbol para generar lo que genera?

Es una militancia aceptada. Tú puedes militar en muchas cosas, desde un partido político a cualquier asociación, que te pone en un sitio ideológico, pero el fútbol es militancia que, seas del equipo que seas, es aceptada por todos y encima no necesitas una intelectualización de esa militancia. Yo soy del Madrid porque soy del Madrid y punto y lo defenderé siempre. ¿Por qué? Porque es una cosa atávica y emocional completamente. Soy del Madrid y me da igual. Y si el Madrid juega una final contra once primos míos quiero que los arrasen y que los machaquen y ya está. Y todos somos así. Es, además, muy transversal. No tenemos ni necesidad de explicarlo. Somos de un equipo por algo o por alguien o porque somos de una ciudad. Hay un motivo y generalmente son motivos puramente emocionales. Yo soy del Madrid por mi abuelo, que era del Madrid. Otros serán de Osasuna porque son de Pamplona y creo que eso es muy entendido por cualquiera y es lo que hay.

Confiesa en el libro que quiere más a Raúl que a algunos de sus primos.

Y a Luka Modric ahora mismo probablemente sólo lo supera mi mujer. Modric me ha dado horas y horas y horas de inmensa felicidad. Y todavía puede dármelas, espero que tenga muchos minutos. Modric ha sido, probablemente el futbolista más importante que yo he visto.

¿Cuál es su canción favorita de fútbol si tiene alguna?

Podría decir una preferida y una que es la más escuchada. Si te digo un año mi canción más escuchada según Spotify fue el himno de la Décima, eso tiene que ver con cuando hago una fiesta en casa y la pongo. Pero si puedo elegir una, a mí me gusta mucho «La vida tómbola» de Manu Chao. «La vida tómbola» porque dice muchas cosas que no sólo tienen que ver con Maradona sino con cómo afrontar la vida y cómo vemos la vida de estas figuras. Gente como Maradona tiene ya muchas canciones. Justo me acabo de terminar una biografía de John Belushi y tiene una vida muy maradoniana. Tenía talento a raudales y acaba autodestruyéndose y es muy atractiva. Dice una frase que a mí me gusta mucho y es que si yo fuera Maradona haría lo mismo. Y creo que todos pensamos lo mismo.

¿Hay una intención de retratar España a partir del fútbol y de la música en el libro?

No la había en un principio, pero según iba escribiendo, como hablo de muchas cosas, de fútbol, de música, de televisión, de experiencias vitales, voy contando cosas desde que yo nací en el 84 hasta que acabé el libro y creo que al final va quedando un retrato de lo que es la España desde la zona rural de los 80 en un pueblo de Zamora hasta cómo cambia el periodismo en el comienzo del siglo XXI con la llegada de Cuatro o La Sexta a cómo es hoy el mundo del fútbol. En todo este viaje vas pasando por diferentes etapas de España que la gente que más o menos rondamos los 40 las hemos vivido y retrata mucho cómo ha ido cambiando en unas cosas para mejor y en otras para peor y se hace un bonito retrato de lo que es España.

¿Quién es su personaje favorito del fútbol, de la música o del fútbol y de la música juntos?

Hay un personaje que a mí me fascina y es Silvio, un roquero sevillano, que apenas se conoce fuera de Andalucía, un bohemio como podemos decir de Maradona, que se murió con 55 años y parecía que tenía 80. Cantó la canción del Betis siendo del Sevilla. Era como la persona más jaranosa de la historia, que no podía parar y me parece una figura superatractiva, era una especie de proto Jarvis Cocker en la forma de vestir y es un tío que me fascina y además un gran músico. Fuera de Andalucía es poco conocida y me parece una figura a reivindicar.

¿Cuáles son los recuerdos futbolísticos que le han marcado positiva y negativamente?

Positivamente creo que el que más he vivido de todos es el gol de Pedja Mijatovic en el 98. Para mí es el gol más importante de mi vida. Algunos pensarán el gol de Iniesta, para mí es el gol de Mijatovic en el 98. No hay ningún gol más importante, que yo haya celebrado más o que haya supuesto mayor alegría para mí. Yo tenía 14 años, este país seguía con la coña eterna de que el Madrid no iba a volver a ganar y volvió a hacerlo y para mí es el gol. Cada uno tiene un gol y para mí es el de Pedja Mijatovic. Y recuerdo jodido, claro, yo soy del Madrid, que hay menos. Pero mi primer recuerdo futbolístico son las ligas de Tenerife. Cuando pienso en un recuerdo jodido me sale aquel Paco Buyo metiendo la pelota hacia dentro cuando pasó Sanchis hacia atrás y una remontada de locos.