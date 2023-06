La amenaza que puede perjudicar a Fernando Alonso y a Aston Martin

Fernando Alonso y Aston Martin son las auténticas sensaciones de esta temporada. Ahora bien, con el transcurso de las carrera se ha evidenciado el crecimiento de Mercedes. La explosión de Mercedes confirma que Red Bull es el favorito y que no supieron dar con la tecla desde el principio. "Estamos a tres décimas de los Red Bull, a una de Aston Martin y a Ferrari le tenemos a una décima por detrás. Estamos a solo una mejora de la victoria", dijeron algunos ingenieros de Mercedes tras el GP de Canadá.

Aston Martin potenció algunos de sus aspectos: los bajos, las cajas laterales y la cubierta del motor. El suelo es nuevo de adelante hacia atrás. Esto se podría llegar a calificar como un 'coche B' ya que registra importantes modificaciones: alerón delantero, fondo plano, suelo, pontones, tapa motor... y la realidad es que funcionaron.

"Hace unos días se informó de que Aston Martin consiguió una nueva evolución de sus pontones para que su AMR23 tuviera menos resistencia aerodinámica y más velocidad punta cuya falta ha sido una de las grandes carencias del coche de Fernando Alonso en este comienzo de temporada. De ahí que Fernando Alonso y Aston Martin se vean con posibilidades de ganar en Mónaco y Barcelona, circuitos lentos y revirados, en los que el coche de Aston Martin puede potenciar la gran carga aerodinámica que genera", informaron medios locales.

"Creo que la mayoría de la gente nunca habría creído que Alonso estaría por aquí hoy. A lo mejor está un poco lejos 2026 para verle aquí, pero nunca digas nunca", afirmó Stroll al ser preguntado por el español.

"Fernando ha hecho un trabajo fenomenal. Dejó la Fórmula 1 y vino a correr en Le Mans y Daytona, ganó ambas y luego volvió a ganar Le Mans. No creo que su rendimiento haya disminuido a los 40. Es muy posible que Max Verstappen pase a los libros como el mejor, pero me gusta la idea de que no puedes ser el mejor piloto del mundo si no has salido de la Fórmula 1", apuntó Button mandando un recado que afecta también a Hamilton.