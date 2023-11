Ancelotti no se corta y responde al ataque de Piqué

"La última Champions del Madrid no la recordará nadie porque fue un milagro", contaba este miércoles Gerard Piqué en el programa catalán 'El Món a Rac1'. Unas polémicas declaraciones que ponían en duda el valor de la última Champions que conquistó el Real Madrid tras remontar en todas y cada una de las eliminatorias.

"Fue un milagro porque fueron inferiores en cada eliminatoria y no la recordará nadie", añadía el exfutbolista catalán, ahora muy involucrado en la Kings League, la joya de la corona de su empresa Kosmos.

Preguntado en rueda de prensa, Ancelotti no ha dudado en responder al excentral catalán: "Piqué vive en su mundo, que no es el mundo del madridismo. No hay ningún madridista, ni uno solo, que vaya olvidar la 14ª, será una Champions que se recordará de por vida", ha dicho un Ancelotti tajante con rostro de no entender las declaraciones de Piqué.

Ante el Sporting de Braga, Carlo Ancelotti hizo historia al llegar a los 1.300 partidos como entrenador, además de sumar su victoria 116 en la Champions para convertirse en el técnico más ganador de la máxima competición europea.