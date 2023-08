El aplauso de Lucía Etxebarria a la tajante respuesta contra la atleta trans Valentina Petrillo

Valentina Petrillo ha sido la última protagonista de la polémica acerca de la participación de atletas trans en las competiciones femeninas. En el pasado Mundial de Atletismo Paralímpico quedó por delante de Melani Bergés en la final de 200m T12 y la dejó fuera de los Juegos. Eso generó mucha controversia en el deporte y en las redes. Es un asunto que polariza mucho las opiniones a favor y en contra. Ahora Petrillo ha querido dar su opinión en una carta en Relevo: "Mi participación en los Campeonatos Mundiales Paralímpicos de París fue un momento importante porque puso en conocimiento de la opinión pública el valor simbólico de mi presencia; todavía vivimos en una sociedad impregnada de discriminación contra las personas con discapacidad y el mundo LGBTQI+. Ha llegado el momento de dar a las personas el valor que se merecen yendo más allá de lo que puede ser una opinión personal que muchas veces acaba convirtiéndose en un juicio. Para que sea VERDADERA, toda teoría debe demostrarse y nunca se ha demostrado que una mujer "trans" en realidad tenga siempre y sistemáticamente una ventaja sobre una mujer "biológica". Cada persona tiene sus propias características físicas, sus peculiaridades, sus fortalezas así como sus debilidades; las características físicas NO hacen la actuación, hay mucho más,asegura con contundencia: "Lamento que semejante ataque venga de España, precisamente de un país que siempre ha destacado por la integración de las personas trans y que recientemente aprobó leyes que favorecen caminos de transición de género. En Italia las cosas son muy diferentes y todavía nos vemos obligados a atravesar largos y dolorosos caminos de transición", insiste.

Asegura que lo que sucedió en el Mundial fue un asunto meramente deportivo. Ganó a Bergès por 8 centésimas, en otra ocasión llegó a perder contra ella por 43 centésimas, exclama. " Todo lo demás son solo las habladurías habituales, las ideas preconcebidas habituales, los prejuicios habituales que experimento todos los días en mi piel y a los que, lamentablemente, también me estoy acostumbrando", lamenta. "TODO LO QUE NO ES DEPORTE ES TRANSFOBIA", acaba. Su carta ha recibido la respuesta de Coral Bistuer, que fue mediallista mundialista y europea en Taekwondo hace años. Bistuer es muy tajante contra Petrillo: "De deportista a deportista: Dices: “… todavía vivimos en una sociedad impregnada de discriminación contra las personas con discapacidad y el mundo LGBTQI+” Por ahí no van los tiros. Y lo sabes. No quieras introducir ruido en algo clarísimo: el hecho denunciado es deportivo".

Quien también ha entrado en la discusión es Lucía Etxebarria, la escritora, muy activa en la redes cuando salta el asunto de las deportistas trans. Etxebarria felicita a Bistuer por hacer pública su opinión. "Muchas gracias por tu valentía", le escribe.