Feroz ataque de Navratilova a la tenista trans Alicia Rowley: "esto no es para hombres fracasados"

Martina Navratilova ha criticado a la Asociación de Tenis de EE. UU. (USTA) por su postura sobre los atletas transgénero que compiten en torneos de tenis femenino después de que Alicia Rowley ganara el Campeonato Nacional Femenino. “Vamos USTA, el tenis femenino no es para atletas masculinos fracasados de cualquier edad. No es lo correcto ni es justo”. Y añadió: “¿Va a ser esto permitido en el US Open este mes? ¿sólo se necesitará identificación propia? No creo que sea así…”, escribió en su perfil oficial de Twitter en respuesta a un mensaje de la fundadora del consejo Independiente de Deportes Femeninos (ICONS) Kim Shasby Jones.

El Consejo Independiente de Deportes Femeninos (ICONS, por sus siglas en inglés) publicó la noticia en Twitter, afirmando que Rowley había ganado el Campeonato Nacional de Pista de Hierba para Mayores de 55 años y el Campeonato Nacional Indoor de Individuales y Dobles.

La USTA establece en su Política de inclusión transgénero que los atletas trans deben ser incluidos y no bloqueados para practicar el deporte. El documento establece que "es necesario garantizar, en la medida de lo posible, que los atletas transgénero no queden excluidos de la oportunidad de participar en competiciones deportivas".

La cofundadora de ICONS, Kim Shasby Jones, reaccionó a la noticia y etiquetó a Navratilova y a Billie Jean King en Twitter, pidiendo un cambio en la política de la USTA sobre los deportistas transgénero.

"Hola @USTA @WTA @Martina @ChrissieEvert", escribió Shasby Jones. El tenis femenino se está convirtiendo en el hazmerreír debido a estas terribles políticas que priorizan la salud mental y la identidad de los hombres sobre las mujeres que han descubierto el amor por el tenis".

'Las mujeres nos están llamando y pidiendo ayuda para poder jugar limpio. Se han quejado; no saben a dónde más acudir. Los hombres están ganando títulos nacionales, reemplazando a las mujeres en los equipos de tenis y compitiendo en torneos femeninos en todo el país. Necesitamos que las mujeres y las niñas que juegan al tenis sepan que merecen ser tratadas de manera justa y reconocidas por sus logros, sin importar cuándo comiencen a jugar al tenis.", añadió Shasby.

"No tienen que alcanzar ningún tipo de estatus de élite. Ya existe una categoría de atletas femeninas que disfrutan de este privilegio. Dejemos que las atletas femeninas también disfruten del juego a menudo.

Cambien la política", añadió, dirigiéndose a los órganos de gobierno. Y cambia tu postura @BillieJeanKing: no abandones más a estas mujeres y a este deporte", concluyó.

Esta ha sido la última declaración pública de la leyenda del tenis sobre este polémico asunto pero ya anteriormente se ha posicionado en contra de la inclusión de las atletas trans en el deporte femenino y se convirtió en un auténtico "azote" en el caso Lía Thomas. "Lia Thomas dice que sus críticos usan afirmaciones de 'feminismo' para ocultar la transfobia- NOTICIA DE ÚLTIMA HORA Lia- No es justo. No deberíamos tener que explicártelo una y otra vez. Además, deja de explicar el feminismo a las feministas...", le respondió con dureza la mítica tenista, que acaba de superar dos cánceres".