Aston Martin, un paso adelante y dos pasos atrás

La fortaleza de un equipo de Fórmula Uno no sólo se mide en el rendimiento del monoplaza, el piloto y el conjunto que forman ingenieros y mecánicos. Las escuderías son estructuras en las que más de 800 personas deben estar trabajando al unísono. Cualquier discrepancia entre departamentos acaba pagándose. Y uno de los aspectos que hacen a los equipos más grandes todavía es su capacidad para evolucionar el coche a lo largo de la temporada. Aston Martin no ha estado en este aspecto a la altura que se esperaba de ellos. Sobre todo después del tremendo inicio de temporada que tuvo a Alonso de forma permanente en el podio.

¿Qué ha ocurrido para que rivales como Mercedes, McLaren y Ferrari estén ahora por delante? La razón la explicó recientemente su jefe de equipo. «Nos equivocamos en algunas decisiones», dijo Mike Krack. El inglés es el responsable de la escudería junto al director técnico procedente de Red Bull Dan Fallows. Hace unos días reconocía en Bélgica, escenario de la carrera este fin de semana, que su bajón de rendimiento se debía a una serie de decisiones técnicas que no habían obtenido el resultado deseado.

Se trabajó en una dirección concreta para mejorar la competitividad del monoplaza y se empeoraron otros aspectos. El coche sigue siendo uno de los que mejor afronta la degradación de neumáticos, pero cuando quisieron encontrar más velocidad, las soluciones no funcionaron y tuvieron que volver al concepto inicial. Todo lo contrario ocurrió con sus rivales, que sí hallaron la manera de mejorar y evolucionar el coche a pesar de las limitaciones que existen en la actualidad, ya que la FIA restringe el uso del túnel de viento (se supone que supervisa las horas que funciona) y controla el presupuesto asignado a esta partida. Pese a todo, desde el punto de vista financiero, muchos dudan de la capacidad de estos controles.

Krack ha anunciado ahora una serie de mejoras para después del verano, pero a estas alturas de la temporada cualquier evolución puede que ya no sea rentable si no se trata del algo que pueda funcionar en el coche del próximo año, algo en lo que ya todos los equipos llevan pensando muchos meses. «Esperemos que salga bien para poder irnos con buen sabor de boca al parón. Estamos en el ecuador del campeonato, hemos tenido una buena primera o excelente primera parte del año. Y queremos acabar con buen sabor de boca. Somos conscientes de las dificultades de este fin de semana, el estado actual de forma quizá no es el que teníamos al principio de temporada y tocará sufrir un poco, aunque quizá con la carrera al sprint y la lluvia pueda cambiar todo otra vez», comentó Alonso, que hoy cumple 42 años.

En la sesión de clasificación para la carrera del domingo, Alonso se dio un nuevo baño de realidad al acabar noveno. El coche no tiene velocidad en un circuito donde resulta fundamental y, a pesar de las condiciones entre seco y mojado, el asturiano no pudo hacer mucho más. El más rápido volvió a ser Max Verstappen con el Red Bull, aunque saldrá quinto por sanción tras cambiar la caja de cambios. En realidad es lo de menos. El pasado año arrancó décimo cuarto y acabó en lo más alto del podio. Sainz partirá desde la cuarta plaza y su compañero Leclerc lo hará desde la «pole».

Verstappen, pole en el Sprint

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder destacado del Mundial, partirá desde la primera plaza en el Sprint del Gran Premio de Bélgica, el duodécimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Spa-Francorchamps. Carlos Sainz (Ferrari) partirá desde la tercera plaza de la parrilla y Fernando Alonso saldrá décimo quinto. Verstappen marcó el mejor tiempo de la tercera y decisiva ronda del 'sprint-shootout' (Q3), al cubrir, con el neumático blando, los 7.004 metros de la mítica pista belga -muy mojada al principio y que se fue secando paulatinamente- en un minuto, 49 segundos y 56 milésimas, once menos que el debutante australiano Oscar Piastri (McLaren) y con 25 sobre Sainz.