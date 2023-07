La hipotésis de Fernando Alonso y Aston Martin sobre los neumáticos que genera polémica en la Fórmula 1

Fernando Alonso y Aston Martin buscan cerrar una etapa de malos resultados. Tras hacer seis podios espectaculares, Mike Krack, jefe de equipo de Aston Martin, mostró su punto de vista. "El resultado es decepcionante, pero también es un baño de realidad. Llevamos un par de carreras en las que creíamos que era específico de la pista y creíamos que podíamos ser rápidos aquí y no lo hemos sido", dijo.

Más Noticias La contundente petición de Fernando Alonso a Aston Martin después del bajón de rendimiento

Ahora, ambos buscan soluciones para que esto no vuelva a pasar. Además, se han establecido especificación de neumático en el GP de Gran Bretaña. "Los neumáticos serán más resistentes sin afectar a ninguno de los demás parámetros técnicos ni a su comportamiento en pista", dijeron desde la marca italiana.

"Eso demuestra que no estamos donde estábamos. Otros equipos nos han pasado. Este es el terreno que tenemos que recuperar y no hay manera de esconderse, hay que mejorar el coche. La diferencia no es muy grande, pero hay mucha gente agrupada y ahí terminas octavo o noveno en el ranking de coches. Lo siento por los pilotos porque han dado el máximo. Necesitan mejor coche y trabajaremos duro para hacerlo. Hay un par de equipos que lo están pasando mal y otro par de equipo que ahora están muy contentos", dijo Alonso.

El ingeniero de Red Bull, Paul Monaghan, no quiso desvelar pistas. "No sé como ha afectado porque no podemos volver a colocar el neumático anterior en los coches de otras personas, así que no puedo responder a su pregunta con una medición objetiva. Sí, hemos hecho algunos cambios sutiles. ¿Son dramáticos? Los consideraría relativamente pequeños, pero eso no significa que nuestra otra oposición no haya hecho cambios más grandes", dijo.

Por su parte, Lando Norris también quiso pronunciarse al respecto. "Sabemos que McLaren dio un gran paso, pero eso coincidió con los neumáticos, aunque no teníamos los neumáticos en Austria y fueron rápidos allí. Así que sospecho que podría ser una pista falsa", manifestó.