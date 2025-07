Aston Martin se rinde ante Fernando Alonso tras su brillante actuación en Austria

Fernando Alonso volvió a dejar una huella imborrable en el Gran Premio de Austria, con una carrera impecable que no solo le valió la séptima posición, sino también los elogios más sinceros desde dentro del propio equipo Aston Martin. La defensa final frente al joven Gabriel Bortoleto hizo vibrar a los aficionados, pero lo que más impresionó fue la forma en la que el asturiano ejecutó una estrategia que, horas antes, parecía más una apuesta arriesgada que una solución viable.

Mike Krack, director de operaciones de pista del equipo británico, no escatimó en palabras tras la carrera: “Por la mañana pensábamos que era imposible (bromea). Vimos que existía la oportunidad, pero necesitábamos un plan B porque no estábamos seguros al cien por cien de que sería posible. Estuvo muy bien ejecutada por parte de Fernando para mantener las ruedas vivas”.

El plan estratégico consistía en minimizar las paradas y maximizar el rendimiento del neumático, algo que las simulaciones veían como factible, pero que solo un piloto con la experiencia, inteligencia y sensibilidad de Alonso podía convertir en realidad. “Si paramos dos veces, no habríamos puntuado”, aseguró Krack, destacando la maestría del español para gestionar tanto en curvas rápidas como lentas, ayudado también por un uso quirúrgico del DRS.

En lo personal, el ingeniero luxemburgués fue claro: “Sinceramente, Fernando no me sorprende, sabemos lo que tenemos. Es impresionante cómo sigue rindiendo. Otros pilotos, a estas alturas de su carrera, no están al mismo nivel”. Una vez más, Alonso demostró que no necesita instrucciones desde el muro. “Estas son las situaciones en las que puedes confiar al cien por cien en él. No tienes que darle ningún consejo, le dejas en paz y él sabe lo que hace”.

Además de su pilotaje, Krack valoró la exigencia constante de Alonso, tanto consigo mismo como con el equipo: “Él se exige mucho, pero también exige mucho al equipo. Y eso nos hace mejores. Su gestión fue perfecta, desde el uso del DRS hasta la atención a las banderas azules. Estuvo realmente bien gestionado”.

La actuación en Austria llega justo antes de un fin de semana especial para Aston Martin: el Gran Premio de Gran Bretaña, en casa, a escasos metros de su fábrica en Silverstone. Allí se espera un nuevo paquete de mejoras importantes para el AMR25, aunque Krack no quiso desvelar nada concreto: “Trabajamos a fondo en cuanto a producción. Veremos lo que está listo el viernes y lo pondremos en el coche”.

Con actuaciones como la de Spielberg, Fernando Alonso sigue demostrando que la experiencia y el talento pueden más que la edad o las circunstancias. Aston Martin lo sabe, lo valora y, sobre todo, lo disfruta.