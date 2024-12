El Atlético de Madrid cambia Vallecas por Moratalaz

A la Colonia de los Taxistas la separa de Moratalaz el puente que cruza la carretera de Valencia. La Colonia es el barrio en el que se crio Koke, el capitán del Atlético, el jugador que más veces ha vestido en la historia la camiseta rojiblanca. De Moratalaz es Pablo Barrios, el hombre que maneja esta temporada el centro del campo del Atlético.

Ese puente sobre la carretera de Valencia es el que cruza esta temporada el Atlético. Después de superar una lesión muscular en el comienzo de la temporada, Simeone entregó a Barrios el mando del equipo.

En realidad, ya lo había hecho desde el comienzo de curso, pero entonces siempre lo acompañaba Koke. Ahora Barrios vuela solo en el centro del campo rojiblanco, sin la tutoría del capitán, pero acompañado por De Paul. Y así ha llegado a su primera convocatoria con la selección el pasado mes de noviembre.

Sólo las lesiones le han impedido tener más continuidad en el equipo. Barrios ha jugado en las diez últimas victorias del equipo rojiblanco –sólo se perdió la primera de la racha, contra el Vic, porque aún estaba saliendo de su última lesión–, y de su importancia en el equipo hablan más sus suplencias que las titularidades.

Barrios jugó desde el comienzo en nueve de esos diez partidos y sólo comenzó en el banquillo en el partido de Copa contra el Cacereño. Era una buena oportunidad para que Simeone diera descanso a jugadores clave, pero el partido nació torcido y Barrios entró en el descanso junto a Julián Álvarez para enderezarlo.

«A mí me da igual en qué posición jugar, siempre con la idea de ayudar al equipo, de 5 o de 8. Me encuentro cómodo en las dos posiciones y siempre intentando ayudar al equipo y hacerlo bien», decía Barrios después de jugar contra Las Palmas. Ha dejado de ser interior para convertirse en medio centro y ha arrinconado a Koke en el banquillo, pero no deja de admirar al capitán. «Koke es mi referente tanto dentro como fuera del campo. Es un privilegio poder compartir vestuario con él. Me fijo mucho en él para poder mejorar y ojalá pueda jugar muchos partidos con él», añadía.

Barrios, que cumplió los 21 años en junio, llamó la atención cuando aún era juvenil después de marcar dos goles en la Youth League en Valdebebas contra el Real Madrid, pero ahora es el gol lo único que Simeone echa de menos en su juego. «Es importantísimo para nosotros, tiene un ritmo diferente. Necesita encontrarse con el gol, porque cuando lo haga va a ser más importante para el Atlético y para la selección española», dice el Cholo.