Oblak minimiza los daños ante el Inter (1-0)

El Atlético sólo pretendía salir vivo de Milán. Regresar a Madrid sin heridas profundas para resolver en el Metropolitano, abrigado por su afición. Y lo logró durante muchos minutos, pero se vuelve a casa con un resultado traicionero, un 1-0 que le complica la vida para la vuelta.

Le castigó un error de Reinildo en el control, al que no ayudó la indecisión de De Paul, que no sabía si iba o venía, y entre los dos permitieron que Barella metiera la puntera para dar la pelota a Lautaro. No había peor enemigo para el Atlético. El argentino es un tormento para las defensas contrarias y, aunque Oblak logró detener su disparo, no pudo hacer nada para evitar que Arnautovic mandara el rechace a gol.

El delantero del Inter tuvo las mejores ocasiones de su equipo. Pero las desperdició casi todas. Especialmente un regalo de Lautaro que lo dejó solo y que él acabó mandando por encima del larguero. Acertó con la más complicada, casi sin ángulo.

El austriaco había entrado en el descanso por Thuram, que acabó cojeando la primera mitad. El francés es el complemento perfecto para Lautaro. Los dos delanteros del Inter ganaban todos los balones por arriba, que prolongaban siempre hacia su compañero con una sincronización perfecta. Pero ganaban también por el suelo, a no ser que se cruzaran con Witsel. El belga llegó como mediocentro hace año y medio y se ha convertido en el mejor defensa del Atlético. No es el más rápido y tampoco es un especialista, pero siempre está bien colocado y entiende el juego mejor que nadie, lo que le permite ahorrarse carreras inútiles y estar siempre en el sitio adecuado. No sucede lo mismo con sus compañeros.

Witsel estuvo siempre acertado y fue el único de los centrales del Atlético que acabó el partido. Giménez se marchó lesionado en el descanso y Hermoso, nervioso después de una primera parte sin fallos.

Pero el partido nació diferente en el segundo tiempo. Más vivo, con más ocasiones para los dos equipos. Fue Lino el primero en avisar. El brasileño siempre daba salida por su banda y era el que más se animaba a disparar. Pero no consiguió acertar con los tres palos.

Oblak tuvo más trabajo que Sommer y lo resolvió bien. Tapó todo lo que le llegó menos ese rechace que cazó Arnautovic cuando el guardameta del Atlético había salido a tapar el disparo de Lautaro, y que Lino no llegó a tiempo de tapar. Al argentino lo amargó con un vuelo que evitó que su remate de cabeza terminara en gol.

Al Atlético le costó más llegar a la portería. Comenzó con Llorente como delantero, que era la mejor manera de esconderlo en un partido como el que jugaron el Atlético y el Inter. Acabó retrasando su posición hasta el lateral derecho, haciendo una parada como interior cuando se marchó Saúl.

Con Morata arriba el Atlético tuvo más presencia, pero las dudas llegaron cuando Griezmann tuvo que salir del campo lesionado. Estaba aturdido todavía el equipo, echando de menos a su estrella cuando llegó el gol de Arnautovic. Se ponía hielo en el pie el jugador francés y el Atlético se quedaba helado.

Reaccionó bien al gol, se marchó arriba en busca del empate al que se acercó, como siempre, Lino, pero no tuvo suerte. Le queda trabajo por hacer para la vuelta. El Metropolitano es una garantía para el equipo de Simeone, pero necesita dos goles para dejar fuera al subcampeón de Europa. La pelea de Simeone, que siempre defendió que los goles fuera de casa no deberían servir como desempate, tiene aún más sentido.