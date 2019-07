Bale sigue siendo el futbolista que más atención atrae en la directiva del Real Madrid porque se busca su salida. Bale es el descarte con el que el Real Madrid más caja quiere hacer y según el Marca, el futbolista estaría en la órbita del Tottenham si se baja su sueldo. El mercado inglés siempre ha sido el que ha manejado el club blanco para vender a Gareth. El Tottenham, que sea moneda de cambio con el Manchester United o ver si interesa al Liverpool. Son los tres clubes que, se piensa en el Bernabéu, pueden dar salida a Bale y pagar los 60 millones de su traspaso.

La otra salida con la que se pretende también conseguir caja es con la de James. Aún no hay conversaciones con nadie, pero se sabe del interés del Nápoles y también del Atlético de Madrid. Es un jugador que no cuenta para Zidane y que tampoco quiere entrenar con el francés, así que la única salida es su traspaso. Pero el Real Madrid no está dispuesto a malvender este verano y no va a dejar que se vaya por menos de 40 o 50 millones. El club prefería que se fuera al Nápoles, pero como está poniendo muchas pegas, el Atlético parece su destino.

Ceballos: Al principio estaba claro que se iba a ir. Después se habló de una cesión y ahora, a la espera de acontecimientos, puede quedarse, según publicó Marca. Una de las opciones que se había manejado en las oficinas del club es una venta con opción de recompra, como se ha hecho con otros futbolistas. El caso es que si se va, no se vaya lejos.

Lucas Vázquez. Es uno de los futbolistas que no tiene claro su futuro, aunque sí que es más incierto que otros años. Él es consciente de sus posibilidades de jugar en el Real Madrid han disminuido porque han llegado futbolistas de ataque y por banda, justo lo que él es. Se habló de que el Arsenal de Emery quería ficharle, pero no ha llegado ninguna oferta. Su mercado podía estar en Italia. 25 o 30 millones sería una buena oferta.

Mariano sigue empeñando en quedarse contra toda lógica. El Real Madrid ha fichado otro delantero para que juegue o de recambio a Benzema y Mariano, que apenas jugó la pasada temporada, va a ver como sus minutos se reducen aún más ésta. En Francia tiene buen cartel y eso podría ayudar a un traspaso. Su valoración está en unos 15 millones.

Vallejo puede irse si Nacho no se mueve. Uno de los dos centrales sobra y aunque no está claro cuál, ahora la balanza parece decidirse por la salida de Vallejo. Es un central joven, bien valorado pero al que la suerte no le ha acompañado para nada en el Real Madrid. El defensa también tiene buen mercado en Alemania. El club considera que vale entre 15 y 20 millones.