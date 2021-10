Deportes

Interviene el pasado miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados: “Soy aficionado al baloncesto desde hace muchísimos años y sigo mucho la NBA. Ahora mismo hay un problema en la NBA. Hay varios jugadores que se han manifestado contrarios a vacunarse. Hay una estrella que dice que no se quiere vacunar porque hay una conspiración para vacunar a los negros y conectarlos con un ordenador que tiene un plan satánico. Esto es textual. ¿Dónde quiero llegar? Pues a que ni ustedes mismos se creen lo que están diciendo hoy en las Cortes Generales”. Sánchez utilizaba a Kyrie Irving para reprochar a la portavoz de Junts per Catalunya su postura sobre la mesa de diálogo en la sesión de control del Congreso. ¿Y quién es Kyrie Irving además de una de las megaestrellas de la Liga estadounidense?

Irving, que nació en Melbourne cuatro meses antes del comienzo de los Juegos de Barcelona, es uno de los miembros del “Big 3″ de los Brooklyn Nets junto a James Harden y Kevin Durant. Cobrará 35 millones de dólares esta temporada y es el décimo sexto jugador mejor pagado de la Liga. Pero hay mucho más. Irving es el vicepresidente del Comité Ejecutivo del Sindicato de Jugadores, es un jugador conocido por su altruismo (donó 1,5 millones de dólares a las jugadoras de la WNBA que se negaron a participar en la burbuja de Orlando, compró una casa a la familia de George Floyd, hace donaciones constantes a los más desfavorecidos de su comunidad), pero, sobre todo, por sus disparatadas teorías sobre los más diversos temas. Hace años afirmó que la tierra era plana, que John F. Kennedy fue asesinado porque quería acabar con el lobby bancario o que la CIA intentó contratar a unos sicarios para matar a Bob Marley. También aboga por el boicot a los medios, el año pasado se perdió siete partidos sin que diera ningún tipo de explicación y lo último es que se ha convertido en el líder de los antivacunas dentro de la NBA. “Las sociedades secretas están implantando vacunas en un complot para conectar a los negros con una computadora maestra para un plan de Satanás”, ha asegurado.

El escolta de los Nets no es un cualquiera. Hijo de un ex jugador, se formó en la Universidad de Duke, una de las más prestigiosas del país, y fue elegido en el número uno del draft por los Cleveland Cavaliers. Fue novato del año, varias veces All-Star y campeón con los Cavs de LeBron James en 2016. Ahora no es el único jugador que parece empeñado en no vacunarse, aunque su compañero Durant asegura que está intentando convencerle. Andrew Wiggins (Golden State Warriors) o Bradley Beal (Washington Wizards), que se perdió los Juegos por un positivo, son otros de los seguidores de Irving.

La Liga asegura que el 95 por ciento de los jugadores ya está vacunado al menos con una dosis. Los negacionistas podrían incluso enfrentarse a severas sanciones económicas. La NBA no obliga a vacunarse, pero hay ciudades, caso de Nueva York o San Francisco, que sí. Un jugador de los Knicks, de los Nets o de los Warriors si no está vacunado no puede jugar sus partidos como local, sí como visitante. Eso supondría para Irving perder en torno a 400.000 dólares por cada partido no disputado. Hay algún aficionado de los Nets, como uno de lo responsables de la web para adultos Stripchat, que le ha llegado a ofrecer un abono de por vida a la web. “Si te vacunas antes del inicio de la temporada, te concederemos el acceso VIP a Stripchat de por vida con una novedosa suscripción para satisfacer cualquier necesidad que pudieras tener. Con esta suscripción, podrás espiar de forma anónima nuestras actuaciones o enviar mensajes privados a cualquier modelo sin límites. También te proporcionaremos un show privado con la modelo que tú elijas”. Una de las leyendas de la Liga, Kareem Abdul-Jabbar, fue más tajante: “La NBA debería insistir en que todos los jugadores y el personal estén vacunados o si no que los expulsen”.