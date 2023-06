Barcelona - Real Madrid, primer partido de la final de la ACB en directo

Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, ha explicado sus impresiones en los micrófonos de Movistar: "Los dos equipos tenemos mucho deseo, muchas ganas, la motivación es intrínseca a la final. Los partidos a veces se deciden en detalles, que a veces son gruesos, como los rebotes, no perder balones, cortar contragolpes. Hemos jugado mucho contra ellos y los conocemos, pero son muy buenos, muy bien entrenados, muy físicos, y juegan muy bien al baloncesto. Tiran bien de tres, contragolpean, tienen variantes tácticas, "pick and roll"... Muchas cosas me preocupan", aseguró.