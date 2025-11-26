Zeljko Obradovic renuncia al banquillo del Partizán

Zeljko Obradovic se ha hartado. El entrenador serbio del Partizán ha decidido presentar su "renuncia irrevocable" al banquillo del equipo de Belgrado. "Hace cuatro años y medio regresé a mi querido club y me embarqué con ustedes para vivir el sueño más hermoso. Tenía el deseo y la meta de que, después de 10 años, nuestro Partizan volviera a formar parte de la Euroliga; todos juntos lo logramos", apunta el entrenador en un comunicado. "Los partidos de nuestro querido club se han convertido en algo más que baloncesto, gracias a ustedes, que son los más merecedores de ello. Desafortunadamente, llegó el momento de asumir la responsabilidad de todo lo malo de esta temporada y presentar mi renuncia irrevocable", afirma.

El Partizan es tercero en el Grupo A de la Liga Adriática con un balance de 5-1 y en la Euroliga va antepenúltimo con cuatro victorias y nueve derrotas. Pero su renuncia va más allá del hecho de los partidos perdidos. "Quiero agradecer a todas las personas que han ayudado a nuestro club durante todos estos años, al presidente del club y a todos los miembros de la Junta Directiva, a todas las personas de la comunidad trabajadora del club, así como a todos los patrocinadores", añade el nueve veces campeón de Europa. "Estoy muy agradecido a todos los jugadores que han estado con nosotros en estos cuatro años y medio, a los miembros de mi cuerpo técnico profesional (lo he señalado muchas veces, los mejores que he tenido) y, por supuesto, ¡un gran agradecimiento a todos los aficionados del Partizan!¡Gracias por el apoyo incondicional, el respeto y el amor que me han brindado durante todos estos años en cada oportunidad! ¡Siempre uno de vosotros, eternamente agradecido!", termina Obradovic.

La renuncia tiene que ver con un vestuario que no ha asumido el modo de trabajar del legendario entrenador balcánico. La derrota ante el colista, ASVEL Villeurbanne, y la última ante el Panathinaikos han acabado con la paciencia de Obradovic. Su reacción después de caer en Francia fue más que significativa: "Creo que es vergonzoso cómo nos vimos. Algunos jugadores deberían preguntarse por qué sucedió eso. Aquí, como en cada partido que jugamos, hay mucha gente que viene a vernos, y merecen ver a un equipo que lucha con garra y demuestra una gran entrega. Los jugadores no están concentrados en el partido. Antes del partido todos estaban con el móvil y después la situación era exactamente la misma".

Su sucesor en el banquillo del Partizán podría ser el italiano Andrea Trinchieri, sin trabajo desde que abandonó el Zalgiris lituano el pasado verano. Trincheri ya dirigió al Partizan entre 2018 y 2020.