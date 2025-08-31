Luka Doncic juega solo en Eslovenia: se ve obligado a robarle la pizarra al entrenador para dirigir una jugada

Un vídeo de un tiempo muerto del partido que enfrentaba a Eslovenia contra Francia en el Eurobasket se ha vuelto viral en las redes sociales, mostrando a Luka Doncic tomando la pizarra de su entrenador para marcar una jugada sobre la cancha. La imagen se ha convertido en un símbolo de la versatilidad del jugador de Los Ángeles Lakers, que no solo ejecuta jugadas, sino que también asume un papel de liderazgo táctico dentro del equipo.

Pese a estos destellos individuales, el equipo esloveno afronta un momento crítico en el torneo. Tras perder los dos primeros partidos de la fase de grupos, Eslovenia se encuentra en una situación límite para lograr la clasificación a la siguiente ronda, esto obliga al dorsal 77 a seguir rindiendo al máximo en los próximos partidos contra Bélgica, Israel e Islandia, los cuales serán clave para mantener vivas las opciones de clasificación.

La realidad es que Doncic está muy solo en el equipo, ya que, a excepción de Prepelic, no cuenta con compañeros capaces de seguir su ritmo, más aún tras las bajas de Vlatko Cancar y Josh Nebo, jugadores de talla NBA y Euroliga que podrían aportar sensiblemente a que la selección eslovena fuera mucho más competitiva.

Protagonista también en la última jugada

La acción de Doncic no ha sido la única que llamó la atención en el partido. La jugada de Sylvian Francisco, que tras el saludo con la estrella eslovena y cuando todos los jugadores comenzaron a darse la mano, dando por finalizado el partido, el base de Zalgiris Kaunas corrió hacia la canasta y encestó. Este gesto desató una tangana en la pista, provocada por la clara falta de deportividad del jugador francés.