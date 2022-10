«Si Willy Hernangómez da la mejor versión de sí mismo defensivamente...», comentaba Scariolo antes del Eurobasket en el que el pívot de los Pelicans terminó como MVP y con la medalla de oro colgada del cuello. Willy está convencido de que en su séptima temporada en Estados Unidos, la tercera en Nueva Orleans, va a tener «minutos, no como otros años, porque hay muchos equipos interesados en mi después del Eurobasket». Willy es el referente de la media docena de españoles que afrontan el curso baloncestístico 2022/23 en la NBA. Él, su hermano Juancho y Santi Aldama están ante un «ahora o nunca». Garuba deberá volver a armarse de paciencia en Houston. Ibaka es el que más cerca puede estar del anillo y a Ricky se le espera en Cleveland en algo más de mes y medio con la rodilla izquierda reparada.

A entusiasmo, positividad y energía hay pocos jugadores que superen al mayor de los Hernangómez. En su futuro pesa casi más la lesión en un hombro de su rival por el puesto, Jaxson Hayes, que el MVP del Europeo. Willy arrancará el curso como el primer recambio para los dos grandes de los Pelicans. El lituano Valanciunas, que le sufrió en el Eurobasket, es el referente interior y el regreso del voluminoso Zion Williamson le lleva a empezar los partidos en el banquillo. En pretemporada ha aprovechado los minutos al máximo. Estando apenas un cuarto de hora en pista se ha ido por encima de los diez puntos. Hay muy pocos jugadores interiores que produzcan tanto como él en tan poco tiempo.

A final de temporada la franquicia tiene la opción unilateral de renovar por un año su contrato o cortarle. Su entrenador Willie Green está encantado con él o al menos eso dice. El caso es que Willy es uno de los jugadores peor pagados de la plantilla (roza los 2,5 millones de dólares) y con 28 años está en el momento adecuado para lograr el que sería el gran contrato de su carrera.

Los otros dos campeones de Europa son Juancho y Usman Garuba. El pequeño de los Hernangómez ha emigrado a Toronto, la franquicia con más jugadores no estadounidenses en la plantilla (8). En los Raptors persigue las oportunidades que no tuvo en un curso pasado para olvidar. En Celtics, Spurs y Jazz siempre tuvo colgado el cartel de traspasable. «No estaba feliz en los Celtics. No había comunicación, no sabía lo que se esperaba de mí. Había muchos jugadores egoístas y no trabajo de equipo. Perdí un poco mi amor por el baloncesto», confesó Juanchiviris. Su entrenador, Nick Nurse, fue el técnico jefe cuando Scariolo ejercía de ayudante en la franquicia canadiense. Un motivo para creer. A Garuba, el Eurobasket le sirvió para que en Houston le redescubrieran. «Sabíamos que era bueno en los bloqueos y continuaciones y en los pases, pero no sabía que era tan bueno como lo vimos en el Eurobasket», ha confesado su entrenador Stephen Silas como si Garuba fuera una esos europeos semidesconocidos que llegaban a la Liga hace 30 años. Sin lesiones tendrá más minutos que en su primera temporada. Los Rockets son la tercera plantilla más joven de la Liga y claros candidatos a estar de vacaciones a mediados de abril.

La campaña se presenta como la gran oportunidad que llevaba tiempo buscando Santi Aldama. El canario renunció a la selección en verano para centrarse en la preparación del nuevo curso. Y, por ahora, le ha dado resultado. Otra lesión, la de Jaren Jackson, la ha situado como titular y la respuesta ha sido notable: 12 puntos, 7 rebotes y 25 minutos por partido además de una renovación hasta la temporada 2023/2024. En un equipo que el año pasado fue semifinalista en el Oeste y puso en apuros a los Warriors, Aldama se ha convertido en una pieza importante. «He trabajado muy duro para esto. Ha habido muchos entrenamientos, muchas sesiones de pesas... ahora estoy más fuerte, puedo aguantar mejor los contactos y cuando hago un lanzamiento creo que va a entrar», asegura el canario.

A Ricky habrá que esperar para volver a verle con los Cavaliers. Tras casi un año alejado de las canchas, el base afronta su duodécima temporada en Estados Unidos en un equipo joven que aspira a entrar en los playoffs en el Este. Ibaka, en los Bucks de Milwaukee, sueña con su segundo anillo.

LeBron James, 20 años y Abdul-Jabbar a la vista

LeBron James afronta su vigésima temporada en la NBA. A la búsqueda de un quinto anillo se suma el trono de máximo anotador en la historia de la Liga. James está a 1.325 puntos de Kareem Abdul-Jabbar, 37.062 frente a los 38.387 del pívot. Si se acerca a su promedio anotador de las últimas dos temporadas batiría el récord a finales de enero. En un clásico ante los Celtics, en el Madison Square Garden...? Su otro objetivo es compartir equipo con su hijo Bronny, pero para eso habrá que esperar hasta 2024.