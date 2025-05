Unicaja lo gana todo y repite título europeo con la Basketball Champions League

En Atenas también sonaron la charanga y el himno del Unicaja. El equipo malagueño ha jugado cuatro competiciones este curso, ha disputado otras tantas finales y ha ganado todas: Intercontinental, Supercopa de España, Copa del Rey y Basketball Champions League. En los últimos tres años, en la "era Ibon Navarro", Unicaja suma más de la mitad de los títulos (6) que ha logrado en toda su historia (10). La temporada europea de los andaluces ha sido ejemplar. Pleno de victorias con una excepción, la visita al Galatasaray precisamente su rival en la final. Pero en el partido por el título, Unicaja fue muy superior a los otomanos y ratificó el título logrado hace un año además de embolsarse algo más de un millón de euros por la victoria.

Unicaja se impuso en la Final Four disputada en Atenas porque allá donde no juegue no renuncia jamás a su estilo. No hay equipo en Europa que rinda igual utilizando una rotación de doce jugadores. Y ese cupo de efectivos útiles también fue demasiado para los turcos. El Galatasaray compitió mientras estuvo acertado en el tiro exterior, aprovechó el rebote ofensivo y rebajó el cupo de pérdidas. En cualquier caso ni la mejor de las rachas alteró los ánimos malagueños. A cada arreón de los turcos llegaba la correspondiente respuesta. Primero fueron los dos Tyson, Pérez y Carter. Hubo hueco para Perry, Taylor, Osetkowski, Kalinoski, Sima... la fórmula que ha convertido al Unicaja en un equipo temible y ganador.

El título ratifica el dominio español en la competiciòn organizada por la FIBA y que, en teoría, será una de las vías de acceso a la futura competición europea que organice junto a la NBA. A los títulos de Tenerife (2017 y 2022), San Pablo Burgos (2020 y 2021) y Unicaja (2024) se ha sumado uno más de los malagueños.

67. Galatasaray (13+18+18+18): Cummings (14), Tuncer (2), Palmer (10), Young (3) y Delgado (3) -quinteto titular- Koksal (2), Wallace (14), Kabaca (0), Izundu (6) y Blumbergs (12).

83. Unicaja (19+18+19+27): Perry (13), Carter (14), Taylor (6), Pérez (13) y Kravish (7) -quinteto titular- Sima (7), Kalinoski (11), Barreiro (0), Díaz (0), Osetkowski (9), Balcerowski (1) y Ejim (2).

Árbitros: Liszka (Pol), Krejic (Esl) y Anaya (Pan). Eliminado Izundu.

Incidencias: 9.000 espectadores en el Sunel Arena de Atenas. Partido correspondiente a la final de la Basketball Champions League de la FIBA.

El Madrid se asegura el liderato de la primera fase

A tres jornadas para la conclusión de la primera fase, el Leyma Coruña confirmó su descenso con la derrota en Bilbao. A los gallegos les queda el consuelo de que su paso por la élite se ha saldado con sendas victorias en Coruña ante el Real Madrid y el Barça. El Covirán Granada aún conserva opciones de permanencia después de ganar en Zaragoza.

31ª jornada: Joventut, 90-Baskonia, 71; MoraBanc Andorra, 97-Básquet Girona, 106; Valencia, 86-Dreamland Gran Canaria, 79; Surne Bilbao Basket, 79-Leyma Coruña, 67; Casademont Zaragoza, 88-Covirán Granada, 95; Barcelona, 98-Hiopos Lleida, 72; UCAM Murcia, 81-BAXI Manresa, 71 y Río Breogán, 69-Real Madrid, 79.

Clasificación (victorias/derrotas): 1. Real Madrid (27/4); 2. La Laguna Tenerife (24/7); 3. Valencia (22/9); 4. Unicaja (21/10); 5. Barcelona (19/12); 6. Joventut (18/13); 7. BAXI Manresa (16/15); 8. Dreamland Gran Canaria (16/14); 9. Baskonia (16/15); 10. UCAM Murcia (15/16); 11. Río Breogán (13/18); 12. Casademont Zaragoza (12/19); 13. Hiopos Lleida (11/19); 14. Surne Bilbao Basket (11/20); 15. MoraBanc Andorra (11/20); 16. Bàsquet Girona (11/20); 17. Covirán Granada (8/23); 18. Leyma Coruña (7/24).