La vida sin Stephen Curry no es sencilla

Quince puntos en el primer cuarto, 39 al descanso y una diferencia de 24 puntos al final del segundo partido para los Wolves, 117-93. La baja de Stephen Curry por una distensión en los isquiotibiales sufrida en el primer partido tendrá al base inactivo como mínimo hasta el quinto capítulo de la serie entre los Timberwolves y los Warriors que ahora se traslada a la bahía de San Francisco con empate a uno.

"Habíamos encontrado una fórmula en los últimos meses que nos estaba funcionando muy bien, pero sin Steph esa fórmula ya no sirve y tenemos que encontrar una nueva", aseguró Steve Kerr en la conferencia de prensa posterior a la derrota. rueda de prensa. Kerr rotó a 14 jugadores durante el primer tiempo, algo inédito en un partido de "playoff". "Su ausencia genera un efecto dominó: por eso jugó Trayce (Jackson-Davis) esta noche, porque necesitamos anotación, necesitamos alguien que termine las jugadas. Lo mismo con JK (Jonathan Kuminga)", aseguró. "De cara al tercer partido, tenemos que definir cómo va a ser nuestra rotación. Porque no es tan simple como decir 'Steph no está, ponemos a otro y ya está'", añadió.

Para el Kerr, la clave para los próximos partidos será acertar en la rotación para rodear bien a Jimmy Butler. "Siempre podemos jugar a través de Jimmy. Él es muy bueno en el uno contra uno, es un gran pasador, y se trata más bien de ver quién lo rodea y quién va a jugar", dijo.

En los Wolves, Julius Randle volvió a ser el mejor con 24 puntos, 11 asistencias y 7 rebotes. Anthony Edwards terminó con 20 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias y Nickeil Alexander-Walker aportó 20 saliendo desde el banquillo.

Para Golden State, el mejor fue Jonathan Kuminga, suplente, con 18 puntos; Jimmy Butler anotó 17, mientras que Trayce Jackson-Davis y Buddy Hield aportaron 15 cada uno.

Con el partido sentenciado y consciente de que no podrá contar con Curry en el futuro más cercano, Steve Kerr optó por regular a Draymond Green y Jimmy Butler, muy cargados de minutos tras la eliminatoria a siete partidos contra los Houston Rockets.