Bofetón de realidad para el Atlético en Vallecas

Si el ser humano es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, el Atlético es capaz de caer en los mismos errores una y otra vez, una y otra vez sin cansarse. Es como si cada vez que le sale bien un plan de partido ganase el crédito suficiente como para poder pegarse un tiro en el pie con total impunidad.

Lo de Vallecas fueron dos puntos perdidos y ya son seis los que distancian a los colchoneros de un Barça intratable. Este partido lo ha visto el aficionado rojiblanco cien veces en los últimos años. El Atlético se dedica a especular en el primer tiempo, no juega a nada, deja el balón y el campo a un Rayo que fue mejor y se fue ganando justamente al descanso. En la reanudación, con la obligación del marcador en el cogote, cambios ofensivos, sistema más agresivo, presión arriba y a confiar en la calidad de la plantilla. Igual que en San Mamés hubo final muy feliz gracias a un gol de Correa, en Vallecas no hubo tiempo suficiente para remontar y hubo que conformarse con un raquítico punto y con la sensación de que la falta de ambición inicial va a terminar pasando factura.

Independientemente del once que esté sobre el campo, son demasiados minutos ya en los que a los de Simeone les falta fútbol. La mejor noticia es la progresión de Gallagher, inversamente proporcional a la de Julián Álvarez, al que el entrenador argentino deberá encontrar un lugar en el que se sienta importante si no quiere terminar convirtiéndolo en un jugador vulgar que no es. Sorloth hace méritos, pero le falta gol y Griezmann está en un estado de forma demasiado intermitente. La plantilla actual tiene tanta calidad que es muy difícil no ver que este equipo tiene potencial para jugar más y mejor. Sólo así llegarán los resultados que el público demanda después del desembolso realizado. Llegar a una semana tan importante, semana de derbi en el Metropolitano, estando necesitado no es la mejor noticia, pero quién sabe si será la manera de ver, por fin, a un buen Atlético