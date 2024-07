El bombazo de Newey tras descartar a Ferrari

Ferrari quería llevarse al 'cerebro' Adrian Newey, pero todo está cambiando. Motorsport Italia asegura que ya es prácticamente inviable este movimiento. El motivo es que los italianos piensan en hacer un equipo, no en fichar a grandes estrellas. Aston Martin y McLaren serían las opciones mejor colocadas para fichar al ingeniero de Red Bull que tan buenos resultados está dando en estos años.

"El tema económico tampoco sería un gran problema, ya que durante el año han salido muchas informaciones que apuntaban que Lawrence le habría ofrecido contratos muy elevados con cifras superiores a los 100 millones de euros por varias temporadas. Como dijo el propio ingeniero, hasta invierno puede que no anuncie la decisión, así que las negociaciones serán muy largas", dice el citado medio.

Aston Martin, tal y como se explicó en esta noticia, está interesado en contratar al director técnico de Red Bull, pero "no a cualquier precio", afirman. Aston Martin se niega a comentar nada pero un portavoz le dijo a The Times , quien inicialmente afirmó que Newey visitó la sede de Silverstone: "El equipo Aston Martin Aramco F1 es un proyecto muy atractivo con la visión de Lawrence Stroll, un nuevo equipo de última generación". campus de tecnología y asociaciones interesantes con Aramco y Honda. Muchas personas de alto perfil en todas las áreas del equipo están vinculadas al proyecto, pero no tenemos nada que anunciar".

Aston Martin necesita un cambio de rumbo tras los malos resultados de esta temporada y más si se comparan respecto a la anterior. El asturiano se mostró autocrítico con la escudería y también con él.