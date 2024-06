La inaceptable exigencia de Adrián Newey que puede dar al traste con el sueño de Fernando Alonso

Los rumores sobre el futuro de Adrian Newy continúan y, aunque se dio por hecho un cambio a Ferrari, en Aston Martin lo están intentado todo. Y es que Newey no solo ha mantenido contactos con la escudería verde sino que inclusoha estado realizando recientemente un recorrido (privado) por la nueva fábrica de Aston Martin junto al circuito de Silverstone.

Hace un mes, varios medios estaban convencidos de que Newey había firmado un contrato top con Ferrari, pero su manager Eddie Jordan lo negó rotundamente. Desde que Red Bull confirmó el 1 de mayo la salida de Newey, que podrá pasar a otro equipo a principios de 2025, ya no forma parte del equipo técnico en las carreras de Max Verstappen. El papel de Newey dentro de ese equipo ha sido menos prominente en los últimos años, pero con su conocimiento y experiencia todavía vale oro a los ojos de la competencia. El propietario de Aston Martin, Lawrence Stroll, no desiste aunque el mago de la fórmula 1 no se lo está poniendo fácil.

Según The Times, las conversaciones entre Lawrence Stroll y Adrian Newey estaban muy avanzadas. Se habría llevado con mucha discreción, hasta el punto de que hasta ahora parecía que Ferrari era la escudería favorita del británico. Incluso había cierto pesimismo público en Aston Martin. Y añaden que prueba de estos contactos es el el hecho de que el propio ingeniero británico ya habría visitado la nueva sede de Aston Martin en Silverstone. Una visita que se hizo a puerta cerrada, y solamente con altos cargos de Aston Martin entre los que estaba Stroll, aunque se desconoce si también estuvo presente Fernando Alonso.

Una exigencia "inasumible"

Sin embargo, en las últimas horas ha salido a la luz la exigencia del ingeniero estrella que podría dar al traste definitivamente con los sueños del piloto asturiano.

Según las últimas informaciones, la solicitud salarial de Adrian Newey es un obstáculo "inasumible" en las conversaciones para unirse a Aston Martin y los contactos han quedado paralizados. El diario británico The Telegraph ha informado que Adrian Newey ha puesto encima de la mesa sus demandas salariales de manera clara y contundente. Inicialmente, el diseñador solicitó un salario anual de 50 millones de libras esterlinas (aproximadamente 59 millones de euros). Esta cifra, considerada exorbitante, lo habría convertido en el empleado mejor pagado de la Fórmula 1. Sin embargo, Newey -según el citado diario- ha mostrado flexibilidad al reducir su solicitud a la mitad, quedando en 25 millones de libras esterlinas (unos 29 millones de euros). Aun así, esta cifra superaría los salarios de los dos pilotos del equipo, incluido Fernando Alonso, quien se estima gana unos 18 millones euros anuales.

Lawrence Stroll considera la cifra "inaceptable" y se ha negado a asumirla lo que deja la negociación en punto muerto.

"No a cualquier precio"

Aston Martin está interesado en contratar al director técnico de Red Bull, pero "no a cualquier precio", afirman.

Aston Martin se niega a comentar nada pero un portavoz le dijo a The Times , quien inicialmente afirmó que Newey visitó la sede de Silverstone: "El equipo Aston Martin Aramco F1 es un proyecto muy atractivo con la visión de Lawrence Stroll, un nuevo equipo de última generación". campus de tecnología y asociaciones interesantes con Aramco y Honda. Muchas personas de alto perfil en todas las áreas del equipo están vinculadas al proyecto, pero no tenemos nada que anunciar".

El camino de Red Bull a Aston Martin ya lo recorrió Dan Fallows, ahora director técnico del equipo de Stroll. En 2026, las nuevas regulaciones ofrecen una nueva oportunidad de convertirse en una escudería top y tener a Newey a bordo daría a cualquier equipo un plus para estar a la cabeza.

De momento el sueño de Alonso ha quedado en "stand by" mientras otras escuderías como Ferrari en incluso Mc Laren y Williams siguen al acecho.