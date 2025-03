El brutal discurso de Josep Pedrerol en "El Chiringuito" sobre Vicente Moreno: "Se queja todo el mundo..."

El periodista y presentador Josep Pedrerol expresó su opinión sobre el reciente encuentro entre el FC Barcelona y Osasuna, y no dudó en criticar las constantes quejas sobre las alineaciones y decisiones tácticas.

Durante su programa, Pedrerol fue tajante al referirse a las críticas dirigidas a la gestión del once inicial de Osasuna. "Mucha gente, madridistas sobre todo, me están preguntando por qué Budimir no jugó, por qué no salió titular siendo el mejor de Osasuna. El Barça con problemas con la alineación y Osasuna haciendo una alineación de circunstancias también. Y se queja Vicente Moreno. Estoy cansado de lágrimas y lloros. Se queja todo el mundo. Estoy harto", expresó con su característico tono directo.

El presentador de El Chiringuito dejó en claro que, en su opinión, tanto el Barcelona como Osasuna tuvieron dificultades en la conformación de sus equipos, lo que hace innecesarias las críticas y excusas sobre el desarrollo del partido. Para Pedrerol, el fútbol es un juego en el que las circunstancias varían y los equipos deben adaptarse sin buscar culpables externos.

Estas declaraciones han generado reacciones diversas en redes sociales, donde algunos aficionados le dieron la razón, mientras que otros consideraron que las quejas sobre la alineación de Osasuna eran legítimas. En cualquier caso, la postura de Pedrerol sigue fiel a su estilo: directo, contundente y sin concesiones.