El brutal enfado de Mourinho tras estallar contra la UEFA

Mourinho frenó a su exequipo, el Manchester United, en un encuentro que empató en la Europa League con su Fenerbahce. "Lo mejor que puedo hacer es que cuando deje el Fenerbahçe, me vaya a un club que no juegue en competición UEFA", aseguró. Para Mourinho hay una persecución contra él y no quiso reclamar nada.

"Si recurro, me caerán seis meses", explicó. Minutos después recordó la última final entre Sevilla y Roma, cuando el equipo del portugués perdió y hubo polémica por una mano en el área del cuadro hispalense.

"Lo felicito porque es absolutamente increíble, su visión periférica. Durante el partido, a 160 km/h, tenía un ojo puesto en la situación del penalti y otro en el banquillo y en mi comportamiento. Esa es la explicación que me dio. Por eso es uno de los mejores árbitros del mundo", dijo de manera irónica Mourinho.

Pero además de hablar del árbitro, elogió a sus jugadores, que sacaron un valioso empate ante el United: "Jugamos contra un equipo que está a un nivel superior al nuestro. Terminamos el partido con un central jugando de lateral derecho y un lateral derecho de lateral izquierdo. Tuvimos que hacer un rompecabezas de locos, pero nuestra actuación fue extraordinaria y no puedo pedir más a los jugadores", finalizó.