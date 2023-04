Cádiz-Real Madrid: "Al final el gol lo ha tenido que meter Nacho"

Ya casi no salen jugadores que sean capaces de regatear de frente al rival, de cero a cien para superar a tu marcador como hace Rodrygo Goes. El brasileño era el encargado en Cádiz de ocupar el lugar en el ataque que monopoliza Vinicius. Pero como el extremo también es humano, tuvo descanso ayer y le dejó a su compatriota el testigo del desequilibrio. Y cumplió Rodrygo en ese apartado, porque con un par de arrancadas suyas estuvo muy cerca de llegar el primer gol que le negó a él, y a Benzema, David Gil, el portero cadista. Cuando Rodrygo empieza a sortear «puertas», como si fuera un eslalon, es difícil de parar y tuvo varias de ésas en el Nuevo Mirandilla, en un día que no era uno más para él, primero por la oportunidad de ocupar el hueco de Vinicius, y después porque era su partido 100 en la Liga con el Real Madrid con solo 22 años. Una cifra que solo habían conseguido antes siete brasileños. En Stamford Bridge va a igualar a Robinho (101) y en unas semanas estará por delante de Savio Bortolini (105), según datos de Opta.

En Cádiz solo le faltó el gol, incluso en una ocasión en la que casi a puerta vacía no pudo rematar después del toque de un defensa. «Pudimos marcar antes, pero nos faltó algo de acierto en la primera parte. Nadie se creía que no entrara el balón en las oportunidades de Rodrygo y Benzema y luego hemos marcado en la más complicada, con un tiro desde fuera del área», explicaba Ancelotti. Benzema y Rodrygo merecían un gol por su trabajo, han mostrado frescura», continuaba el técnico blanco, feliz por una actuación muy completa en un día que tenía algo de trampa por estar entre la ida y la vuelta de los cuartos ante el Chelsea. «El equipo creo que está bien físicamente, están todos a buen nivel y la demostración es Benzema, que ha recuperado bien de los noventa minutos del miércoles y ha hecho otro gran partido hoy combinando con Rodrygo».

El marcador lo abrió Nacho, el más inesperado en un día en que parecía que el portero del Cádiz las iba a parar todas. «Ha jugado una parte a la izquierda, otra a la derecha, y ha hecho el gol. Es un valor añadido tener jugadores así para esta plantilla», explicaba Carletto sobre Nacho, que fue una de las novedades por las rotaciones pensando en la Champions. «Al final ha tenido que hacer el gol Nacho», cerraba Courtois.