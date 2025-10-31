El campeón mundial de boxeo Gervonta Davis, acusado de agresión y secuestro a una semana de su pelea contra el influencer Jake Paul

El campeón mundial de peso ligero de la AMB, Gervonta Davis, ha sido acusado de agresión con agravantes, detención ilegal, secuestro e infligir angustia emocional por su exnovia Courtney Rossel, en una demanda civil presentada en el condado de Miami-Dade, Florida, apenas dos semanas antes de su pelea contra el influencer Jake Paul.

Según la denuncia, el boxeador irrumpió en el club nocturno Tootsies, donde Rossel trabajaba como camarera VIP, en la madrugada del lunes. Allí, la habría arrastrado por una escalera y por la salida trasera, para luego agredirla en el estacionamiento, golpeándola en la nuca, estrangulándola y empujándola violentamente.

Rossel, quien mantuvo una relación de cinco meses con Davis, afirma que hubo al menos cuatro incidentes previos de agresión física y estrangulamiento, además de dos amenazas de muerte. Uno de los episodios más graves habría ocurrido el 2 de septiembre, cuando Davis la amenazó por no responder sus llamadas, y otro el 23 de septiembre, tras acusarla de infidelidad y agredirla en un restaurante de Miami.

La víctima asegura sufrir trastorno de estrés postraumático (TEPT) como consecuencia del daño físico y emocional, y sus abogados solicitan una indemnización por daños compensatorios y punitivos, además de un juicio por jurado.

El entrenador de Davis, Calvin Ford, calificó la demanda como “una tontería” y dijo que están “tratando de averiguar de dónde viene”. Por su parte, Most Valuable Promotions, la empresa de Jake Paul que organiza el combate del 14 de noviembre en Miami, no ha emitido comentarios.

Davis, invicto en 31 peleas, tiene un historial de violencia doméstica. En 2020 fue grabado mientras agarraba por el cuello a la madre de su hijo en un partido de baloncesto. En 2022 y 2023 enfrentó nuevos cargos por agresión y violación de arresto domiciliario, y en julio de este año fue arrestado por otro incidente ocurrido el Día del Padre, aunque el caso fue desestimado en agosto.

El combate entre Davis y Paul será transmitido en vivo por Netflix, bajo reglas de exhibición, por lo que no contará en el historial profesional de ninguno. La diferencia física entre ambos es notable: Paul mide 1,85 m y pelea en 90 kg, mientras que Davis mide 1,65 m y compite en la categoría de 59–61 kg.