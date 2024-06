Carlos Rodríguez hace temblar a Roglic en el Dauphiné

El Dauphiné dejó para el final una etapa no muy larga, pero intensa, con tres puertos de primera. Uno para empezar, que se coronaba a 14 kilómetros de la salida y otro parea finalizar, el Plateau des Glieres. Y allí estaba Carlos Rodríguez para discutir el liderato de Primoz Roglic y para anunciar que estará en el Tour para algo más que ser un espectador de la pelea entre Pogacar y Vingegaard.

Carlos atacó a falta de cinco kilómetros para el final y su arrancada hizo temblar al líder, Primoz Roglic. El esloveno perdió pie con el español de Ineos, al que siguieron Jorgenson y Derek Gee, los principales rivales del líder. No estaba en condiciones Carlitos de pelear por el triunfo en la general. Sus dos compañeros de aventuras estaban por delante en la general, eran segundo y tercero, y Jorgenson sí mantenía la esperanza de pasar por encima de Roglic. El estadounidense de Visma se unió al pedaleo de Carlitos con la esperanza de subir hasta el primer puesto del podio. Y cerca estuvo de lograrlo. Gee cedió terreno y ellos dos se marcharon hacia delante con la convicción de que todos podían ganar.

La etapa fue para Rodríguez, que además avanzó hasta el cuarto puesto de la general. A Jorgenson le faltaron ocho segundos para superar a Roglic, que entró en meta a 48 segundos de los dos primeros. Gee quedó en el medio, en tierra de nadie, a 15 segundos de Carlos Rodríguez.

Hasta el momento en que aceleró el español, Roglic y su equipo, el Bora, habían controlado la carrera y se habían encargado de imponer un ritmo fuerte para eliminar rivales al esloveno antes de que se decidiera a atacar para cerrar a lo grande su segundo triunfo en la general del Dauphiné.

Pero el ataque que llegó fue el de Carlos y a punto estuvo de dar la vuelta a la carrera. «Es una victoria que viene muy bien para reforzar la confianza. Creo que hemos hecho un buen trabajo de equipo, yo me he sentido muy bien y termino en forma esta carrera y con sensaciones de optimismo para el futuro», advierte el ciclista granadino.

«He ido a más durante toda la semana y hoy me he encontrado muy bien. Estoy muy contento con esta victoria que he conseguido gracias a un trabajo planificado al detalle y muy bien hecho por parte de todo el equipo, que se ha sacrificado por mí», reconocía después de su victoria.

Para él, que ya ganó una etapa en el Tour del año pasado es la cuarta victoria de la temporada, entre las que se incluyen la general del Tour de Romandía y última etapa de la Vuelta al País Vasco, en la que terminó segundo por detrás de Juan Ayuso.

«La idea era meter gente en la fuga y que luego ayudaran en el último puerto, poniendo ritmo y seleccionando el grupo de delante. Todo ha salido a la perfección y he podido rematar», explicaba Carlos Rodríguez.

El español se afina antes del Tour, Roglic deja dudas en su idea de ser el tercer hombre y de colarse en la pelea con Pogacar y con Vingegaard.