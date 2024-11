La catástrofe en Valencia provoca que Moto GP cancele Cheste

El temporal DANA también afecta al mundo del deporte. Muchos deportistas ya han mostrado su solidaridad tras este temporal que está provocando más de 150 víctimas mortales, además de dejar múltiples daños estructurales en casas, carreteras e infrastructuras. Los pilotos y los equipos de MotoGP ya conocen que no correrán en Valencia en lo que iba a ser la última cita de la temporada, tal y como informa AS.

"Dorna les ha comunicado en la Comisión de Seguridad que ha tenido lugar en Sepang que el gobierno de la Generalitat de Valencia prefiere que no se lleve a cabo la prueba, por motivos obvios, y se han encontrado finalmente alternativas que en un principio parecía no haber", afirma el medio.

Jerez, Montmeló, Alcañiz y Qatar son los escenarios que se valoran junto a Ángel Nieto de Jerez y el Circuit de Cataluña-Barcelona, donde se puede disputar el desenlace entre Jorge Martín y Francesco Bagnaia.

Francesco, actual segundo clasificado a 17 puntos de Jorge Martín, afirmó que solo correrá la última prueba del Mundial "dependiendo de dónde se haga, porque yo no creo que sea correcto correr en Valencia, en cualquier caso. Espero, verdaderamente, que tengan en cuenta que a nivel ético, a nivel de lo que está pasando, no es la situación correcta, no es lo correcto", para sentenciar que "a costa de perder el objetivo máximo, que es ganar el título, yo no estoy dispuesto a correr en Valencia", alegó.

El italiano no fue el único en manifestarse. “No sé con qué ánimo iría al circuito, sabiendo que, ante semejante catástrofe, lo primero que arreglaron, para que nosotros pudiésemos correr, era las carreteras de acceso al circuito. No, no, éticamente no podemos correr, ni tampoco nosotros tendría ánimo para competir, creo”, dijo Rins.