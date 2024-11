Nuevo lío con France Football por enviar un correo a los periodistas para que no revelen su voto: "¡Esto es como lo de Maduro!"

Rodri se convirtió el paso lunes en el segundo español que gana el Balón de Oro. Una noche histórica para el fútbol español que quedó empañada por el gran escándalo que supuso que el Real Madrid decidiera ausentarse de la gala. A partir de aquí el brasileño se convirtió, aunque por motivos muy distintos a los que habría deseado, en protagonista de la edición más polémica del galardón.

Las teorías de la conspiración comenzaron a circular a toda velocidad en las redes sociales y han colocado a France Football en el ojo del huracán. Primero fueron sus explicaciones culpando de la derrota de Vinicius a la presencia de Carvajal y Bellingham. Luego, su redactor jefe Vicent García llegó a utilizar el Clásico para justificar la ausencia de los blancos en un claro intento de hacer daño al Real Madrid y ahora ha sido un correo enviado a todos los periodistas que votaron lo que ha hecho saltar chispas en las redes sociales.

¿Exclusividad?

Ya hace días, todos colocaron bajo sospecha a la revista tras su sorpresivo cambio a la hora de dar a conocer las votaciones. France Football ha decidido cambiar su sistema: en los años previos, la lista de votos ha sido publicada al día siguiente o como mucho una semana después de la gala, pero esta vez los votos no se conocerán hasta el 9 de noviembre, 12 días después.

Pero ahora, las sospechas han ido a más tras el correo enviado a todos los periodistas que participaron en la votación. En principio, lo hacen para mantener la exclusividad pero no ha hecho más que aumentar las dudas sobre la concesión del Balón de Oro.

"¿10 días de retraso para mantener la exclusividad? Sólo hay una razón lógica para retrasarlo y no hacerlo público aún. Piensa mal y acertarás", "Esto es una estafa. Todos los años se han conocido los votos y no ha ocurrido nada" o "Están igual que NICOLAS MADURO en Venezuela, elecciones sin mostrar actas, es robo. Esos premios ya no van del mejor, ni del que gana más competiciones. Manipulación" son algunos de los indignados comentarios que inundan las redes.

Unas sospechas de las que también se hace eco Tomás Guasch en un artículo en Relevo donde afirma que "el Balón sigue botando raro". A cuenta de la decisión de France Football de no publicar los votos de forma oficial hasta el próximo 9 de noviembre, el veterano periodista se ha hecho varias preguntas: “¿Estrategia comercial? ¿Mantener el morbillo? Pues no sé”.

También deja claro lo que él haría: “Seguramente equivocado, pero ponen en tela de juicio mi honorabilidad y alrededores y salgo al punto: ahí tienen, esto votaron”.

La victoria de Rodri por encima de Vinícius Jr., cuando todos daban por ganador al brasileño sigue generando una gran polémica y no tiene visos de parar.