«Te estaba esperando»: Antonio Orozco pone música a la Vuelta a España

«Si sueñas mucho y muy fuerte, a veces las cosas pasan», dice Antonio Orozco. Y su sueño cuando empezaba, cuenta, era poner música alguna vez a la Vuelta ciclista a España. «Por aquí han pasado gente como Azul y Negro, Tino Casal, Melendi o Estopa», recuerda el director de la carrera, Javier Guillén. «La Vuelta tiene vocación de ser siempre la mejor carrera y para ser la mejor lo único que puedes hacer es estar con los mejores, por eso agradezco a Antonio Orozco que quiera estar con nosotros, pedalear con nosotros y nos deje cantar con él. Antonio es la máxima aspiración musical que podíamos tener», añade Guillén. Daniel Peña, el jefe de prensa de la Vuelta, que ejerció como presentador del acto, destacó el detalle de originalidad de que la carrera española es la única grande que cuenta con una sintonía propia.

Antonio Orozco (Hospitalet de Llobregat, 1972) ha compuesto para esta edición «Te estaba esperando», un tema que en principio se iba a llamar «Desesperando», pero al que decidió cambiar de nombre porque, en el fondo, llevaba mucho tiempo esperando ser la voz de la Vuelta. «Me dedico profesionalmente a la música desde hace 26 años y siempre ha habido un denominador común desde que empezaba a escribir canciones con 14 años, el deseo de representar la banda sonora de la Vuelta Ciclista a España. Pues bien, parece que si sueñas mucho y lo quieres mucho, a veces las cosas pasan, así que muchas gracias», dice Orozco, ilusionado como si fuera la primera vez y totalmente entregado a la carrera. «somos muchos los que nos dedicamos a la música y Vuelta sólo hay una. Cuando esto ocurre, lo único que te queda es celebrarlo y darle la importancia que realmente tiene. Para mí es probablemente uno de los eventos más importantes que me han ocurrido nunca como compositor», añade.

El cantante asegura que «Te estaba esperando» habla de unos valores que tienen mucho que ver con lo que él hace en la vida, «con el sacrificio, con la búsqueda, con el reencuentro y sobre todo, con la intención de hacer que todos los españoles seamos capaces de hacer algo a la vez, que es emocionarnos con la música y la Vuelta». Y no descarta estar en la salida de Piamonte y en algún lugar más desde el que poder vivir la carrera desde dentro. «Mientras no me subáis a una bicicleta», bromea.