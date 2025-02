Polémica en la Challenge de Mallorca: los ciclistas paran la carrera por la lluvia con la organización en contra

La lluvia y las numerosas caídas que provocó llevaron a los ciclistas a parar de manera unilateral la Challenge de Mallorca, que disputaba el Trofeo Andratx-Mirador del Colomer cuando sólo se habían recorrido 23 kilómetros.

La decisión de los corredores de parar provocó la indignación del director general de la Challenge, Manuel Hernández. «Es un día triste. Nos hemos quedado sin etapa y no hemos podido salvar las condiciones. Es un día complicado y triste. Nos hemos quedado sin etapa y no hemos podido salvar las condiciones climatológicas y las no climatológicas que se han producido en la carrera», lamentaba.

«En el kilómetro 23, el presidente del Jurado técnico ha recibido la visita de los tres corredores que representan a la CPA (Asociación Profesional de Ciclistas) en nuestra carrera para decirle que veían la carretera peligrosa y que habían decidido parar. Quiero dejar claro que han sido ellos los que han decidido parar, no la organización y obviamente al presidente del jurado técnico tampoco le ha quedado mucha más opción, porque el pelotón ya se había parado», añadía.

«Nosotros respetamos la decisión de los corredores, no la compartimos, ni el Jurado Técnico ni nosotros. Y no nos ha gustado nada que la organización no ha tenido ni voz ni voto en esta decisión. Nos parece una falta de respeto hacia la organización. Mostramos nuestro más absoluto rechazo», decía Hernández. «Lo primero es la seguridad de los corredores, pero antes de tomar esa decisión hay que valorar muchas cosas y si la organización ya no tiene derecho a valorarlas con ellos a lo mejor hay que dejar de organizar ciclismo. Y a lo mejor se tienen que buscar otro oficio».