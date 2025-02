Felipe Orts, un español entre Van der Poel y Van Aert

Mathieu van der Poel es «sólo» quinto en la clasificación de la Copa del mundo de ciclocross, pero nadie discute su favoritismo en el Mundial que se disputa este domingo en la ciudad francesa de Lievin (15: 00 h. Teledeporte, Rtve Play y Eurosport 2). El neerlandés ha participado en cinco de las once carreras que se han disputado y ha ganado las cinco. A su lado, sólo Wout Van Aert parece poder competir con él. Entre los dos han ganado nueve de los últimos diez Mundiales: tres Van Aert y seis Van der Poel. En ese tiempo han sido cuatro veces segundos: una Van der Poel y tres Van Aert y han conseguido un tercer puesto, el de Van der Poel en 2018. Thomas Pidcock es el único hombre se ha atrevido a ganar un Mundial en este tiempo, el de 2022 en Estados Unidos, al que no acudió ninguno de los dos grandes. Pidcock, que este año ha cambiado de equipo y ya ha conseguido sus primeras victorias con el maillot del Q36.5 Pro Cycling en el Alula Tour, ha renunciado a correr ciclocross este año y ha preferido competir en Arabia Saudí que luchar por el mundial de la especialidad.

Entre los hombres que dominan gran parte de la carretera, además del ciclismo, se cuela un español, Felipe Orts, que este año ha dado su mejor nivel en la Copa del Mundo. Es octavo en la general y ha subido dos veces al podio, con un segundo y un tercer puesto. Además, fue medalla de plata en el campeonato de Europa disputado en Pontevedra, por detrás de Thibau Nys. «Me he convencido de que tengo nivel para disputar cualquier carrera», decía entonces el español, aunque era consciente de que las ausencias de Van der Poel y de Van Aert dejaban más abiertas las posibilidades de subir al podio.

Sólo le ha faltado al español estar más cerca del podio en Benidorm, muy cerca de su casa –nació en Villajoyosa hace 30 años–, donde fue sexto, aunque se sintió satisfecho al terminar. «Hasta los belgas estaban de mi parte hoy», confesaba al terminar la carrera.

Felipe ha cambiado de equipo y de rutinas este año. Compite con el Ridley Racing belga y reside en Bélgica durante parte del año. «En Bélgica he ganado en confianza, ya no soy el que llega a ver qué pasa, ahora soy uno más, con más medios y más posibilidades para progresar. Allí se trabaja de otra manera y hay que ir para competir con los mejores», asume. «El rendimiento ha sido un pelín mejor este año», admitía en Benidorm. «He sido más regular, he estado mejor en carreras que me costaban más, he mejorado en mis puntos débiles. Este año he dado un paso más de los que venía dando cada año», reconoce el alicantino. «Es un año fantástico, estoy en el mejor momento de mi vida», añade Orts.

Felipe ya ha participado en su primera carrera en este Mundial, el relevo por equipos en el que España terminó octava. «He apretado a tope, pero he guardado un punto, sobre todo en las zonas técnicas para no tener ningún percance. Lo hemos hecho lo mejor que hemos podido, está muy bien dar ya una vuelta a tope, pero el circuito está muy pesado y la bici corre muy poco», reconocía tras su participación.

Orts ya fue medalla de plata en el Mundial sub’23 en 2017. Aquel campeonato lo ganó el neerlandés Joris Nieuwenhuis, que el año pasado fue medalla de plata por detrás de Van der Poel. El podio es complicado, pero Felipe no renuncia.