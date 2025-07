Tour 2025: Pogacar contra el resto del mundo

Llega el momento decisivo de la temporada ciclista. Guste o no, el Tour de Francia es la carrera que marca el año en el pelotón. No hay un solo corredor de primer orden que no quiera tomar la salida en la Grande Boucle. Hoy arranca en Lille y, dentro de tres semanas y 3.336 kilómetros, se coronará al ganador en París.

Y serán tres semanas donde la dureza irá de menos a más. De hecho, en la primera mitad de la carrera no habrá alta montaña. Mucho llano, algunos días de cotas, una contrarreloj y una etapa de media montaña. La amenaza, por tanto, serán la tensión y las caídas, que cada año se suelen cobrar muchas víctimas en forma de abandono. Etapas llanas, fuerzas al máximo, estrechamientos... y todos los ciclistas no caben por la carretera.

En caso de superar todos los accidentes que habrá –porque los habrá– en la primera semana, está claro que el gran favorito a la victoria final es Tadej Pogacar. Sin embargo, la disposición del recorrido permite albergar cierta duda y hasta un punto de emoción hasta bien entrada la segunda semana. Y es que el primer test de verdad para los candidatos a la victoria llega en la quinta etapa con la contrarreloj de Caen, sobre 33 kilómetros.

Fue el único punto en el que Pogacar mostró debilidad en el pasado Dauphiné, su primera derrota clara en año y medio de dominio tiránico en el pelotón. Por tanto, es posible que el esloveno no llegue como líder a la montaña. Lo que, por otra parte, le puede venir a un UAE Emirates que no tendría que trabajar durante todo ese tiempo que él no vaya de amarillo.

Por detrás de Pogacar, está claro que el máximo aspirante es Jonas Vingegaard. Se le vio mejor en el Dauphiné, que realmente es lo único sobre lo que se puede comparar a ambos, porque no se han enfrentado ni una vez más en todo el año. Pero «mejor» no quiere decir al mismo nivel que Pogacar. En los días de montaña, el esloveno fue infinitamente superior a él. Y a todos los demás, claro.

En un tercer escalón estaría Remco Evenepoel, tercero también el año pasado en lo que fue su primer podio en el Tour. Por el tipo de corredores que son, parece difícil que alguien pueda sacarlos del cajón, más allá del orden final en el que suban. Como cuarto en discordia, quizá con la última oportunidad de subir al podio en París –porque, salvo que ocurran varias cosas raras a la vez, ganarlo parece inviable–, está Primoz Roglic. Tras un Giro nefasto por las caídas, el último componente del « Big Four» ha preferido pelear en Francia antes que optar al récord absoluto en La Vuelta.

Va a ser, también, un Tour en el que los ciclistas españoles buscarán brillo. Pero el caso es que la expedición nacional es más bien corta en lo numérico. Diez corredores van a tomar la salida en Lille. Carlos Rodríguez (Ineos) y Enric Mas (Movistar) son las grandes bazas para la clasificación general. ¿El techo? Pues, si ambos están a su nivel y no hay contratiempos, deberían estar cerca de los cinco mejores. El podio dependerá de más factores.

En el camino podrían encontrarse alguna victoria de etapa. Y eso, triunfos parciales, es lo que van a buscar tanto Ion Izagirre como Alex Aranburu en el Cofidis. Raúl García Pierna y Cristian Rodríguez también querrán dar presencia al Arkéa francés. Y ojo a Iván Romeo o Pablo Castrillo en Movistar, que pueden tener una victoria en las piernas. Más dudas hay con Iván García Cortina. Y, en principio, Marc Soler quedará consagrado a labores de equipo: no separarse de Pogacar hasta reventar.

Y es verdad que el recorrido va tan de menos a más que no hay un día de montaña propiamente dicha hasta la duodécima etapa: Hautacam abrirá fuego, aunque antes, en el décimo parcial, habrá un día muy exigente en Le Mont Doré. Sin puertos importantes, pero con 4.400 metros de desnivel. Por su parte, el día de Hautacam –con Soulor y Bordères delante– se iniciará el tríptico de los Pirineos. Al día siguiente, viernes 18, los ciclistas afrontarán una cronoescalada en Peyragudes y, para acabar, un día temible de Pirineos con Toumalet, Aspin, Peyresourde y, para acabar, Superbagnères, en Luchon. De ahí va a salir ya una general más establecida.

Aun así, la semana final tiene también tres días de los que dan miedo. Empiezan justo después del último descanso, con el Mont Ventoux. Etapa monopuerto, pero con el coloso del Macizo Central y su paisaje lunar como línea de meta. Cuidado con los días post-descanso, que los carga el diablo. Y más si no hay una sola subida al principio para que el cuerpo retome un poco el ritmo.

Los Alpes, más cortos pero intensos, también tienen dos etapas matadoras. Primero, un triple encadenado con Glandon, Madeleine y el final en el Col de la Loze. Por desnivel, seguramente la etapa reina con 5.450 metros de ascenso acumulado. Y, para terminar, el fin de fiesta en La Plagne, con 129 kilómetros de recorrido. O sea, etapa corta y nerviosa para ir a fuego desde el inicio. Cinco puertos sin dejar de bajar y subir.

Ya están todas las cartas sobre la mesa. Tenemos fecha de comienzo, fecha de fin, hombre a batir, protagonistas españoles y un recorrido con dos mitades claramente diferenciadas. Para el espectador, llega la hora de no ir a la playa hasta que no termine la etapa. Ahora sí: cuando empieza el Tour, llega el verano.