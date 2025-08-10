Se coló en una carrera de 8 km, borracho, en chanclas… y consiguió una medalla

En el municipio brasileño de Garrafão do Norte, un evento deportivo local adquirió notoriedad nacional tras la sorpresiva participación de Isaque da Silva, un hombre de 25 años que, en evidente estado de embriaguez y calzado únicamente con chanclas, se incorporó espontáneamente a una carrera de ocho kilómetros.

Sin estar inscrito ni contar con preparación previa, logró completar el recorrido junto a corredores profesionales, generando asombro entre los organizadores y entusiasmo en el público.

Las imágenes de Isaque corriendo se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios celebraron su audacia con mensajes de apoyo y memes. La historia fue recogida por medios locales y nacionales, que destacaron el carácter insólito y entrañable del episodio.

Lejos de imponer sanciones, los organizadores decidieron entregarle una medalla como reconocimiento a su espíritu participativo. “Celebramos la participación sobre la competencia”, señalaron, en línea con el enfoque comunitario del evento.

En un video difundido posteriormente, el propio Isaque explicó que decidió correr “para quitarse la resaca“.