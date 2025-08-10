La decisión viral de esta comunidad de vecinos de Gandía arrasa en TikTok: "Esto es increíble"

El usuario @alexmtz_ grabó desde su balcón la insólita escena: una reunión formal de comunidad de propietarios con sillas alineadas en la calle, bajo el sol de Gandía y con la banda sonora de "Aquí no hay quien viva" de fondo. La imagen, que mezcla lo burocrático con lo veraniego, ha desatado una ola de comentarios divertidos en TikTok, donde muchos usuarios reconocen la creatividad de los vecinos para combatir las altas temperaturas.

Un fenómeno que refleja el verano español

La publicación ha superado las 200.000 reproducciones en pocas horas, con cientos de comentarios como "Mis vecinos deberían tomar nota" o "Esto es España en un vídeo". La escena captura perfectamente la adaptación al calor extremo que caracteriza los veranos mediterráneos, transformando una simple reunión administrativa en un evento viral.

Las reacciones de los internautas destacan cómo este contenido refleja la capacidad de los españoles para afrontar situaciones cotidianas con humor e ingenio. Mientras la ola de calor continúa, el vídeo sigue sumando compartidos, demostrando que hasta las gestiones más rutinarias pueden convertirse en fenómenos virales cuando se dan las circunstancias adecuadas.