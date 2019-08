Un partido más le queda al Real Madrid antes de que se cierre el mercado de fichajes, en Villarreal, pero para esa fecha ya tiene que estar cerrado el fichaje de Neymar por el Real Madrid, por el Barcelona, la Juventus o el "fichaje" por el PSG, si es que al final decide quedárselo, lo que no parece ahora una locura.

En el encuentro contra el Valladolid, en el Santiago Bernabéu no hubo discusión sobre Neymar porque el público estaba muy pendiente de los suyos, agobiados porque el tiempo pasaba y no había manera de hacer un gol al Valladolid. Neymar, por ahora, no está en las charlas de los socios que van al estadio, perfectamente informados, por otra parte, de cómo hay que moverse por las obras.

Pero los dirigentes tienen que tomar decisiones: aún hay tres operaciones que se pueden dar en el Bernabéu: la salida de Mariano, que si no se va es porque no quiere, pero que no afecta ahora mismo al día a día del equipo y las dos claves: si Neymar va a llegar y si James se a marchar, cosa que no parece clara.

Lo de Neymar depende de cómo acabe la negociación entre el Barcelona y el Real Madrid. En el club blanco esperan, algunos días son más optimistas y otros días lo son menos. La actitud es la de siempre: mantener la paciencia y si se presenta la ocasión, no dejar pasar a un futbolista que puede hacer muchos goles, algo que le ha faltado al Real Madrid.

James tiene pintad de que se va a quedar, después de su buen encuentro, a no ser que llegue una oferta irrechazable para el club: y tendría que ser de más de 40 millones para convencer a todas las partes