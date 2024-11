La confesión de Dan Fallows sobre el desarrollo del Aston Martin AMR24 de Fernando Alonso: “Descubrimos características ocultas”

Aston Martin ha logrado un progreso impresionante en la Fórmula 1 en los últimos años, y el desarrollo de su coche para 2024, el AMR24, no ha sido la excepción. Sin embargo, el director técnico del equipo, Dan Fallows, ha reconocido que el proceso de desarrollo del monoplaza no fue tan sencillo como podría parecer desde fuera. Según sus propias palabras, el trabajo en el AMR24 ha sido "caótico" en algunos momentos, y ha revelado que, a lo largo de este proceso, el equipo descubrió "características ocultas" que no fueron evidentes al principio.

Fallows, quien se unió a Aston Martin en 2022 tras una exitosa etapa en Red Bull, ha tenido un papel clave en el rediseño y la evolución del coche. El AMR24, a pesar de ser una evolución del AMR23, ha demostrado un rendimiento significativamente más competitivo en comparación con el año anterior, lo que ha puesto a Aston Martin en la pelea por las posiciones de podio. Sin embargo, este éxito no ha sido el resultado de un camino recto, sino de un proceso lleno de ajustes y descubrimientos inesperados.

El término "características ocultas" hace referencia a esos aspectos del monoplaza que, inicialmente, no parecían ser cruciales o que no se habían considerado con suficiente profundidad. Según Fallows, el equipo se dio cuenta de que ciertos detalles aerodinámicos, de suspensión y de comportamiento del coche en pista solo se hicieron evidentes tras varios tests y ajustes. Estos "descubrimientos" han sido fundamentales para entender cómo exprimir el máximo potencial del AMR24 y, posiblemente, para dar un salto de calidad en comparación con otras escuderías.

Este tipo de situaciones no son infrecuentes en la Fórmula 1, donde los coches son diseños extremadamente complejos que pueden comportarse de manera impredecible bajo diferentes condiciones. Los equipos deben estar preparados para ajustar y modificar aspectos del coche incluso después de que ya haya comenzado la temporada, y Aston Martin ha demostrado su capacidad para adaptarse rápidamente a los desafíos que surgen en el camino.

A pesar de este proceso caótico, el equipo de Aston Martin, bajo la dirección de Fallows, ha logrado poner en pista un coche competitivo que ha sorprendido tanto a rivales como a expertos. El AMR24, con su rendimiento mejorado, ha permitido al equipo dar un paso más en su objetivo de acercarse a los gigantes de la F1 como Red Bull, Ferrari y Mercedes.

En resumen, el desarrollo del AMR24 ha sido un viaje lleno de sorpresas y ajustes, con Aston Martin descubriendo nuevas formas de extraer el máximo rendimiento de su coche. A medida que avanza la temporada, la escudería sigue demostrando que, incluso en medio de la incertidumbre y el caos, es posible alcanzar la competitividad en la Fórmula 1.